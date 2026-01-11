Tutti i migliori libri di Stephen King

Tra qualche decennio, quando si farà il bilancio della letteratura a cavallo tra il ventesimo e il ventunesimo secolo, il nome di Stephen King comparirà tra quelli dei grandi romanzieri dell’epoca. Non come autore di genere o specialista dell’horror, ma come narratore capace di raccontare l’America profonda con una precisione chirurgica che ricorda Faulkner e Steinbeck. I suoi romanzi sono cronache di un mondo che cambia, popolate da personaggi indimenticabili che abitano le cittadine del Maine come fossero microcosmi dell’intera territorio degli Stati Uniti.

La sua produzione sterminata, oltre sessanta romanzi più raccolte di racconti e saggi alla fine del 2025, dimostra una costanza creativa senza paragoni nella letteratura contemporanea. King ha trasformato il genere horror in veicolo per esplorare le paure più profonde della società americana: dalla violenza domestica al fanatismo religioso, dalla tecnologia che sfugge al controllo fino alla fragilità della democrazia. Il suo vero talento sta nell’aver dimostrato che si può scrivere letteratura popolare senza rinunciare alla qualità, conquistando al tempo stesso milioni di lettori e il rispetto della critica.

Il miglio verde

Il capolavoro. Con questo libro Stephen King ha scritto uno dei suoi romanzi più commoventi, intensi e misteriosi: un inno alla dignità, al dolore e al confine sottile tra giustizia e vendetta. Dal libro è tratto l’omonimo film culto diretto da Frank Darabont e interpretato da Tom Hanks.

Nel penitenziario di Cold Mountain, il tempo scorre lungo un corridoio stretto e soffocante, quello che i secondini chiamano il miglio verde: l’ultimo tratto che i condannati percorrono prima della sedia elettrica. Lì vivono uomini distrutti, come Eduard Delacroix con il suo topo ammaestrato, o lo psicopatico «Billy the Kid» Wharton. Ma nulla prepara le guardie all’arrivo di John Coffey, un nero enorme, silenzioso, condannato per un crimine orribile: l’omicidio di due bambine. Eppure in Coffey c’è qualcosa che sfugge all’umana comprensione.

Non è solo la sua presenza a incutere soggezione e compassione: sembra capace di guarire, di vedere nel profondo, di compiere l’impossibile. È davvero un assassino? Un mostro? O forse qualcosa che nessuno è pronto ad accogliere?

It

Forse il titolo più conosciuto di Stephen King e a buon diritto: è un ottimo romanzo-fiume che ha stabilito un genere. A Derry, una piccola cittadina del Maine, l’autunno si è annunciato con una pioggia torrenziale.

Per un bambino come George Denbrough, ben coperto dal suo impermeabile giallo, il più grande divertimento è seguire la barchetta di carta che gli ha costruito il fratello maggiore Bill. Ma la pioggia è fitta e George rischia di perdere il suo giocattolo, che infatti si infila in un canale di scolo lungo il marciapiede.

Cercare di recuperarlo è l’ultimo gesto del bambino: una creatura spaventosa travestita da clown gli strappa un braccio, uccidendolo. A combattere It, il mostro misterioso che prende la forma delle nostre peggiori paure, rimangono Bill e il gruppo di amici con i quali ha fondato il Club dei Perdenti, sette ragazzini capaci di immaginare un mondo senza mostri.

Ma It è un nemico implacabile, e per sconfiggerlo i ragazzi devono affrontare prove durissime e rischiare la loro stessa vita. E se l’estate successiva, che li ritrova giovani adulti, sembra quella della sconfitta di It, i Perdenti sanno di dover fare una promessa: qualunque cosa succeda, torneranno a Derry per combattere ancora.

Considerato una pietra miliare della letteratura popolare americana, questo romanzo parla di bambini che diventano adulti e di adulti che devono tornare bambini, affrontando le loro paure nell’unico modo possibile: uniti da un’incrollabile amicizia.

Shining

A Stephen King la versione cinematografica di Stanley Kubrick non era piaciuta. Perché, ha detto più volte, riteneva che il suo romanzo fosse molto di più.

L’Overlook, uno strano e imponente albergo che domina le alte montagne del Colorado, è stato teatro di numerosi delitti e suicidi e sembra aver assorbito forze maligne che vanno al di là di ogni comprensione umana e si manifestano soprattutto d’inverno, quando l’albergo chiude e resta isolato per la neve.

Uno scrittore fallito, Jack Torrance, con la moglie Wendy e il figlio Danny di cinque anni, accetta di fare il guardiano invernale all’Overlook, ed è allora che le forze del male si scatenano con rinnovato impeto: la famiglia si trova avvolta ben presto in un’atmosfera sinistra.

Dinanzi a Danny, dotato di un potere extrasensoriale, si materializzano gli orribili fatti accaduti nelle stanze dell’albergo, ma mentre il bambino si oppone con forza a insidie e presenze, il padre ne cade vittima. Un romanzo che ha appassionato milioni di lettori nel mondo.

Misery

C’è chi dice che i romanzi di Stephen King o sono molto belli e molto brevi, o sono molto lunghi e molto meno belli. Forse non è vero, ma questa storia rispetta la regola: relativamente breve e molto, molto bello.

Paul Sheldon è uno scrittore di successo, autore della celebre saga di Misery Chastain. Dopo un incidente d’auto tra le montagne del Colorado, si risveglia gravemente ferito nella casa di Annie Wilkes, un’ex infermiera dal sorriso inquietante e dalla devozione malata.

Annie è la sua fan numero uno. Ma è anche una donna instabile, ossessionata dal suo personaggio preferito, Misery, e furiosa per la sua morte nell’ultimo libro. Così Paul si ritrova prigioniero, costretto a scrivere per sopravvivere, in un gioco perverso dove ogni parola può salvarlo o condannarlo.

Con questo romanzo, Stephen King costruisce un incubo claustrofobico, un duello psicologico di straordinaria potenza, in cui la paura non nasce dai mostri, ma dalla follia umana. Dal romanzo è stato tratto il film culto con Kathy Bates, vincitrice dell’Oscar come miglior attrice protagonista.

22.11.63

Un grande thriller recente, che segna un momento della storia americana. Il 22 novembre 1963 tre spari risuonarono a Dallas, il presidente Kennedy morì e il mondo non fu più lo stesso. Se fosse possibile cambiare il corso della Storia, tu lo faresti?

È quello che si domanda Jake Epping, tranquillo professore di Lisbon Falls, Maine, quando scopre che la tavola calda del suo amico Al nasconde un segreto. La dispensa è in realtà un passaggio temporale e conduce al 1958.

Per Jake è una rivelazione sconvolgente, eppure l’incredulità non gli impedisce di tornare ai favolosi anni Sessanta e cominciare una nuova esistenza nel mondo di Elvis Presley e James Dean, del twist e delle automobili interminabili.

Un mondo in cui Jake si lascerà coinvolgere in una missione straordinaria: fermare Oswald e salvare Kennedy. Sovvertendo per sempre tutte le regole del tempo. E della Storia.

Pet Sematary

La storia forse più inquietante per gli amanti dei gatti. Il dottor Louis Creed si è appena trasferito nel Maine con la moglie, i figli piccoli e il gatto di famiglia. Nuova casa, nuovo incarico all’università, nuovi vicini gentili. Tutto sembra perfetto. Ma di fronte alla loro villa corre una strada dove sfrecciano camion giganteschi e spaventosi.

E poco oltre il bosco alle sue spalle si nasconde un luogo inquietante: il Pet Sematary, dove da generazioni si seppelliscono gli animali domestici. Un piccolo cimitero fatto dai bambini. Ma non è l’unico. Più in là, oltre la radura, ce n’è un altro: antico, silenzioso, maledetto. Lì qualcosa sta aspettando.

Qualcosa che promette di riportare in vita ciò che si è perduto. Ma ogni resurrezione ha un prezzo. E a volte, la morte è meglio. Pet Sematary è uno dei romanzi più oscuri e riusciti di Stephen King.

La zona morta

Forse una delle opere più sottilmente inquietanti di Stephen King. Al risveglio da un coma durato quattro anni, Johnny scopre di possedere un dono meraviglioso e nello stesso tempo tremendo.

L’uomo è infatti diventato capace di conoscere il futuro e i segreti della mente altrui con un semplice contatto, anche solo un tocco della mano. E questa facoltà lo conduce dentro un’avventura agghiacciante, in cui è sempre più solo.

La lunga marcia

Quando uno scrittore, qualunque scrittore, comincia a lavorare, le sue prime opere sono quasi degli esperimenti, degli allenamenti scritti spesso con uno pseudonimo. In questo caso, scritto come Richard Bachman. Ed è stato uun signor allenamento.

Dai confini con il Canada sino a Boston a piedi, senza soste. Una sfida mortale, con un regolamento implacabile, per cento volontari: un passo falso, una caduta, un malore, e si viene abbattuti. Ma chi riesce a tagliare il traguardo otterrà il Premio.

Tra i partecipanti, fra cui spicca il sedicenne Garraty, si creano rapporti di sfida, di solidarietà e di lucida follia, lungo il terribile percorso scandito dagli incitamenti della folla assiepata ai margini della strada.

Cujo

Se, anziché amanti dei gatti, siete amanti dei cani, questo è il vostro libro per non amarli più. A Castle Rock, una sonnolenta cittadina del Maine, la vita scorre sui soliti binari. Cujo, il docile San Bernardo del meccanico, scorrazza libero per la campagna, finché una notte il suo padroncino, aprendo la porta del ripostiglio, non vede emergere dalle tenebre due occhi infuocati.

Chi è la creatura diabolica che da quel momento comincia a seminare ovunque terrore e desolazione? È forse Cujo che, diventato idrofobo, si è trasformato nell’incarnazione stessa del male?

Carrie

La storia che ha cambiato il destino di Stephone King, rendendolo una superstar del genere horror. Carrie è un’adolescente prigioniera del delirio fanatico della madre e presa di mira dai compagni, però ha un dono. Può muovere gli oggetti con il potere della mente. Le porte si chiudono. Le candele si spengono. Un potere che è anche una condanna.

E quando, inaspettato, arriva un atto di gentilezza da una delle sue compagne di classe, un’occasione di normalità in una vita molto diversa da quella dei suoi coetanei, Carrie spera finalmente in un cambiamento. Ma ecco che il sogno si trasforma in un incubo, ciò che sembrava un dono diventa un’arma di sangue e distruzione e scatena una serie di eventi che nessuno potrà mai dimenticare.

On writing. Autobiografia di un mestiere

Primo fuori sacco perché senza non ci sarebbe una vera lista dei migliori romanzi di Macity. L’ha scritto lo stesso Maestro, cioè Stephen King, e serve per rendere conto del suo dono: la scrittura.

Più che un manuale tecnico per aspiranti scrittori, questo libro è un’autobiografia del mestiere, in cui la storia personale e professionale di King si fondono totalmente.

Il capitolo d’apertura, “Curriculum vitae” ripercorre gli anni della formazione attraverso i momenti di crescita fino al grande successo di Carrie. “La cassetta degli attrezzi” è invece una disincantata elencazione dei ferri del mestiere.

“Sullo scrivere” illustra le fasi del racconto creativo fino all’approdo editoriale; infine “Sul vivere” racconta come l’autore abbia visto la morte da vicino dopo lo spaventoso incidente in cui è stato coinvolto e come, grazie alla scrittura, sia tornato alla vita.

Il grande libro di Stephen King: La vita e le opere del re del terrore

Secondo fuori sacco per questa lista dei migliori di Macity dedicata a Stephen King: un saggio di George Beahn per raccontare tutti i segreti del Re del brivido.

Questo libro è un vero compagno di viaggio per i fan di King e per gli amanti dell’horror. George Beahm raccoglie tutto quello che c’è da sapere sul Re: dalla sua storia ai dietro le quinte delle sue opere, dai bestseller alle edizioni limitate, dalle trasposizioni cinematografiche a quelle televisive.

Illustrato con oltre 200 foto, con un inserto dedicato a La Torre Nera e con disegni che mostrano i peggiori incubi inventati dal Maestro, questo volume è un oggetto ricco e pieno di curiosità. Uno sguardo completo all’Uomo Nero più famoso e amato.

L’ultimo cavaleriere – La torre nera vol 1

Ci siamo permessi di aggiungere un ultimo fuori sacco, il terzo, a questa lista dei migliori libri di Macity. Il primo romanzo del ciclo della Torre Nera.

Si tratta di una serie di romanzi di genere fantastico, scritta ovviamente da King, che narra di un “pistolero” e del suo pellegrinaggio verso una torre, la cui natura è sia fisica che metaforica. C’è anche un film ma soprattutto è la storia ad essere stata definita la opus magnum di King, il suo capolavoro. Se non altro quantitativamente.

La Torre Nera è una serie di otto romanzi, una novella e un libro per bambini scritto dall’autore americano Stephen King. Incorporando temi di molteplici generi, tra cui dark fantasy, science fantasy, horror e western. La serie, e il suo uso della Torre Nera, si espande sul multiverso di Stephen King e così facendo, collega molti dei suoi altri romanzi.

Oltre agli otto romanzi della serie vera e propria che comprendono 4.250 pagine, molti degli altri libri di King si riferiscono alla storia, introducendo concetti e personaggi che entrano in gioco man mano che la serie progredisce.

La serie è stata ispirata principalmente dalla poesia “Childe Roland to the Dark Tower Came” di Robert Browning, il cui testo completo è stato incluso nell’appendice del volume finale. Nella prefazione all’edizione rivista nel 2003 del primo romanzo, King identifica anche Il Signore degli Anelli, la leggenda arturiana e il film Il buono, il brutto e il cattivo come ispirazioni.

King identifica il personaggio “L’uomo senza nome” di Clint Eastwood come una delle principali ispirazioni per il protagonista, Roland Deschain. Lo stile di King per la scelta dei nomi dei luoghi nella serie, come Mid-World, e il suo sviluppo di un linguaggio unico (High Speech), sono anche influenzati dall’opera di J. R. R. Tolkien.

