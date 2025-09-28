I migliori libri sull’arte dei vasari, ceramica e maiolica

È una forma d’arte e dell’espressione umana tra le più antiche della nostra specie. È la ceramica, che accompagna l’uomo da millenni, oscillando tra oggetti di uso quotidiano e opere d’arte. Questa raccolta di libri offre una panoramica completa su tecniche, materiali, design e storia, fornendo strumenti sia ai principianti curiosi sia agli appassionati più esperti. Tra manuali pratici, approfondimenti storici e testi illustrati, ogni volume permette di comprendere la funzione e il significato di un vaso, di una maiolica o di un oggetto decorativo, aprendosi a interpretazioni estetiche e culturali.

Oltre ai percorsi tecnici e accademici, la selezione propone anche esperienze creative e stimoli per il design contemporaneo, mostrando come l’arte della ceramica continui a evolversi pur mantenendo legami profondi con le tradizioni. Il lettore viene così accompagnato in un viaggio che attraversa la storia, le tecniche e la creatività, tra esperimenti artigianali, grandi manifatture e progetti domestici, senza mai perdere di vista l’eleganza e la funzionalità che rendono ogni pezzo unico.

Il vaso sui vasi. Capolavori dal Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia. Ediz. illustrata

L’arte vasaria. Più di cinquanta vasi a figure rosse, conservati nella collezione Jatta di Ruvo di Puglia raccolta nell’Ottocento da abili mani di collezionisti appassionati, compongono il percorso di una mostra tesa a raccontare, attraverso le immagini, la funzione che la ceramica figurata dovette assolvere durante l’antichità.

I vasi apuli a figure rosse, con le loro scene elaborate, erano destinati a essere seppelliti nelle ricche tombe dei capi delle comunità indigene della Puglia, pur essendo nati come contenitori, la cui forma non ha mai smesso di trasmettere il ricordo della funzione originaria. L’osservatore antico riusciva, infatti, nel contempo, a recepire il messaggio veicolato dalla forma del vaso congiungendolo con quello espresso dalle immagini dipinte sulle superfici decorate.

Un ricco catalogo, sorto da una mostra che invita i visitatori a osservare le scene dipinte sui vasi alla ricerca di dettagli e indicazioni circa l’uso antico del vasellame, composto da contributi di studiosi che affrontano temi e problematiche pertinenti a immagini, forme e provenienze della ceramica apula a figure rosse.

Dizionario enciclopedico della ceramica. Storia, arte, tecnologia. ABC (Vol. 1)

Per conoscere tutto sulla storia e l’arte occorre studiare e documentarsi: questi tre volumi sono l’ideale per cominciare. Infatti, la ceramica è una delle più antiche attività umane ed ha sempre accompagnato e assecondato le diverse civiltà, testimone del loro sviluppo economico, artistico, urbanistico e tecnico.

Il dizionario, accessibile anche ai non specialisti, copre ogni aspetto di questo vasto mondo dove l’arte s’intreccia con la tecnologia, fornendo un quadro esaustivo delle problematiche legate a ciascun argomento: processi produttivi e conservativi, materie prime, proprietà caratteristiche, prospettive.

Organizzata in schede illustrate a colori, arricchita da un indice e da una nutrita bibliografia, l’opera è uno strumento indispensabile per chiunque voglia indagare o documentarsi su manufatti e artisti, storia e cultura popolare, senza dimenticare le grandi possibilità offerte dalle ricerche sui nuovi materiali.

100 vasi di design italiano. Ediz. italiana e inglese

Impariamo meglio le cose fondamentali. Cosa distingue, se lo distingue, un vaso “italiano” nell’infinita produzione di vasi? Il vaso è un oggetto domestico, e al contempo un oggetto che si presta alle interpretazioni più varie, dove i designer italiani si sono distinti per originalità e riconoscibilità; per tacere dell’originaria “sostenibilità” dell’oggetto-vaso, solitamente realizzato nei materiali più ecologici, come la terra o la silice del vetro.

Questo volume intende analizzare e dare una risposta possibile al concetto di “stile” italiano, cimentandosi con una delle tipologie più comuni e longeve. Materiali, forme, tradizione e invenzione si dipanano di fronte al lettore pagina dopo pagina, accompagnandolo a cercare un senso alla sfida insita nel titolo.

La scelta comprende vasi, tendenzialmente tutti entrati in produzione, anche in piccola e piccolissima serie, degli ultimi cento anni, da Galileo Chini a Fabio Novembre, passando per la grande stagione che va dagli anni trenta ai settanta del secolo scorso: Tobia e Carlo Scarpa, Ettore Sottsass, Enzo Mari.

Porcellane e maioliche a Doccia. La fabbrica dei marchesi Ginori. I primi cento anni

Un nome che in Italia è sinonimo di maiolica: i marchesi Ginori. Una storia unica, fondamentale. Il libro ripercorre i primi 100 anni della fabbrica di Doccia dalla sua fondazione nel 1737 da parte del marchese Carlo Ginori fino alla morte del nipote Carlo Leopoldo Ginori Lisci, avvenuta nel 1837.

Lo studio è fondato in larga parte sulle fonti documentarie, sviluppandosi sulle parole dei principali protagonisti di questa iniziativa artistico-industriale, il marchese Carlo e i due successivi proprietari, Lorenzo Ginori e Carlo Leopoldo Ginori Lisci , sugli elementi chiave nei vari settori dall’analisi dei comparti della scultura e delle decorazioni pittoriche (comprensive delle galanterie, sia per la maiolica che per la porcellana) all’approfondimento delle questioni di approvvigionamento di materiali.

Conclude il volume un approfondimento sui materiali, sugli impasti, sugli smalti e sui colori utilizzati dalla manifattura Ginori: idee e ripetute prove che hanno consentito di raggiungere in tempi relativamente brevi risultati tecnici apprezzabili e in parte unici. Tutti elementi che hanno permesso a un imprenditore illuminato e sicuramente ante litteram di dar vita a questa stupefacente esperienza che fino ad oggi, pur tra mille difficoltà, ancora resiste.

Ceramica Artistica: materiali tecniche storia

C’è un confine tra quello che possiamo fare noi e quello che fanno gli esperti e i grandi artisti. Questo libro si mette proprio su questo incrocio. Questo che leggerete infatti è il libro che molti avrebbero voluto incontrare quando hanno cominciato la loro avventura con la ceramica.

Ciò che qui troverete è il risultato di esperienze dirette, corsi e confronti con i più qualificati ceramisti e tecnici, maturati in circa trent’anni di lavoro con la ceramica. La prima parte del libro rende comprensibile le informazione sui materiali di base: argille e rivestimenti.

La seconda parte offre con chiarezza la concreta sequenza operativa step by step e, senza smarrirvi, avrete la reale possibilità di mettere in pratica tutte le tecniche e decorazione di cui si hanno notizie, antiche e recenti: dal bucchero ai cristalli di titanio e zinco, da ogni tipo di raku al vaso greco, dalle terre sigillate al paperclay, dai lustri al pit firing, dalla porcellana al copper matt, etc. etc.

Il libro ospita una sezione specificamente dedicata ai problemi/soluzioni di impasto e rivestimenti e una sezione di elementi di storia della ceramica (quest’ultima utile a inquadrare e giustificare l’evoluzione delle tecnologie e l’ambiente storico nel quale sono maturate). L’intenzione del libro è di avvicinare le persone alla pratica della ceramica.

Dall’argilla alla ceramica. Manuale completo all’utilizzo della ruota da vasaio

Rimaniamo ancora nell’ambito della professione del vasaio, hobby affascinante. Questo libro è una guida per tutti coloro che lavorano la ceramica, dai principianti assoluti agli appassionati che si dedicano a questo hobby nel tempo libero, dagli studenti d’arte ai vasai professionisti.

Attraverso queste pagine Stuart Carey vi accompagnerà in tutte le fasi di lavorazione, facendovi scoprire come funziona l’argilla e come applicare le vostre capacità alla ruota da vasaio e non solo. Grazie a semplici istruzioni passo passo, immagini chiare e suggerimenti utili, diventerete provetti ceramisti e sarete in grado di creare opere al tempo stesso belle e funzionali.

Ceramica viva

Un regalo perfetto per un amico o un parente che voglia scoprire il mondo della ceramica. Per debuttanti ma anche per chi ne conosce già alcuni aspetti e vuole apprendere in maniera sistematica come praticarla.

Il testo si propone quale manuale di riferimento sulla tecnica ceramica. In forma semplice presenta le tecniche di lavorazione più diffuse, non solo in Italia, ma anche presso altre civiltà offrendo così una panoramica delle diverse esperienze a livello internazionale.

La trattazione comprende sia l’aspetto puramente tecnico sia l’aspetto estetico e più propriamente creativo relativo alla ceramica d’arte. Un’attenzione particolare è dedicata inoltre alla tecnica della ceramica contemporanea.

I segreti della ceramica

Un’altra soluzione di alto profilo (ma dal prezzo contenuto) per apprendere da zero come i lavora la ceramica. Ogni passaggio è corredato da fotografie, diagrammi e istruzioni chiare che vi guideranno in ogni fase del lavoro o per fornirvi aiuto in caso di problemi specifici.

Scoprite come improvvisare attrezzi con gli utensili da cucina, trovate il modo più rapido di lavorare perfettamente a colombino, di modellare il becco perfetto per una brocca e imparare un metodo semplicissimo per togliere il vaso dal tornio senza deformarlo.

Ogni sezione comprende riquadri “provate” e “da imparare”, che suggeriscono modi per fare pratica e sviluppare abilità evitando gli errori più comuni.

Il grande libro dell’ interior design: Arredamento e architettura d’interni, stile di arredamento, decorazioni, ispirazioni, contemporaneo, moderno, interni

Oltre la ceramica. Non sarebbe una lista dei migliori libri di Macity se non ci fossero i fuori sacco. E anche questa volta non facciamo eccezione. Abbiamo quindi pronto un vero invito a riscoprire il vostro spazio abitativo.

Questo libro fotografico sontuosamente illustrato apre le porte degli interni più estetici e ispiratori del mondo, catturati da fotografi talentuosi. Ogni pagina rivela creazioni spettacolari, dove luce, texture e colori si fondono per dar vita a spazi sia moderni che senza tempo.

Dai minimalisti agli eclettici, dai rustici ai contemporanei, questo libro attraversa una vasta gamma di stili e atmosfere, offrendo idee innovative e accessibili per tutti i gusti. I vasi sono solo il punto di partenza.

Modellare la plastilina con i bambini

Secondo fuori sacco, come tradizione delle liste dei migliori libri di Macity. In questo caso, un’idea per la famiglia (ma anche per i soli adulti).

Questo volume, adatto ai bambini dai quattro anni in su ma non solo, presenta un metodo semplicissimo per imparare a modellare la plastilina. Attraverso steps illustrati e spiegazioni molto chiare, i bambini verranno guidati passo dopo passo fino alla conclusione del lavoro e, con un po’ di pratica, otterranno in breve tempo risultati straordinari.

