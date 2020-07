I migliori smartphone sotto i 600 euro da acquistare nell’estate 2020

La redazione di Macitynet ha già proposto alcuni speciali dedicati ai migliori smartphone sotto i 150 e i 300 euro. In questo articolo, invece, poniamo l’attenzione su una fascia più alta, proponendo quelli che, a nostro parere, sono tra i migliori smartphone sotto i 600 euro. Ecco la nostra selezione.

iPhone XR

Se siete alla ricerca di uno smartphone Apple sotto i 600 euro, probabilmente la migliore scelta che possiate fare è iPhone XR. Queste telefono con schermo da 6,1 pollici è il perfetto iPhone per chi vuole entrare nel mondo Apple senza spendere troppo e nel contempo avere le funzioni più moderne, come processore A12, schermo LCD di alta qualità e una valida fotocamera con effetto sfocato. È del tutto paragonabile all’iPhone 11 (fatto salvo per la fotocamera) ad un prezzo che è decisamente inferiore. Sono molte le offerte grazie alle quali acquistarlo a meno di 600 euro, spesso segnalate tra le pagine di macitynet.

Ad ogni modo, basta una semplice ricerca su Amazon per acquistarlo a 599 euro.

Xiaomi Mi 10

La linea Xiaomi al momento presenta, tra i top di gamma, il Mi 10. Si tratta di un terminale che potrete acquistare abbondantemente sotto i 600 euro, e che vi garantirà prestazioni e specifiche eccellenti. Al suo interno è alimentato dall’ultimo Snapdragon 865, con supporto alle reti 5G. Il display è AMOLED, con una diagonale di 6,67 pollici e risoluzione Full HD Plus di 2.340 x 1.080 pixel. tra le caratteristiche dello schermo il terminale si fregia di un refresh di 90 Hertz e frequenza di campionamento di 180 Hertz per gli input touch, con supporto HDR10+ e luminosità massima di 1.120 nits.

Se amate il versante multimediale, Xiaomi Mi 10 monta fotocamere d’eccezione, ad iniziare dal sensore principale da 108MP sviluppato con Samsung. La batteria monstre del Mi 10 è da 4.780 mAh, con supporto alla ricarica rapida fino a 30 watt, anche wireless. Sono presenti supporto 5G, WiFi 6 con 8X8 MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast, Bluetooth 5.1 e True Wireless Stereo Plus. Per lo sblocco biometrico, i dispositivi hanno un lettore di impronte digitali sotto display.

Su Amazon al momento si acquista a circa 598 euro.

Realme X50 PRO

Lo abbiamo recensito a questo indirizzo. E’ il terminale che a meno di 600 euro offre, probabilmente, la scheda tecnica più alta. Equipaggiato con processore Qualcomm Snapdragon 865 5G e in grado di supportare la tecnologia Dual-Mode 5G. Lato multimediale offre una quad-camera Hawk Eye AI da 64 MP, fotocamera dual selfie In-Display ultra-grandangolare da 32 MP, display Super AMOLED da 6,44 pollici, con frequenza di aggiornamento da 90Hz e ricarica SuperDart da 65 W. Ma vediamo insieme i dettagli con alcune immagini ricavate dalla presentazione.

Su Amazon la versione 8+128 GB si acquista sempre a meno di 600 euro.

OnePlus 8

OnePlus 8 è caratterizzato da un design curvo e sottile che ne definisce le linee eleganti. Vanta uno schermo da 6.55 pollici AMOLED con fino a 90 Hz di refresh, processore Qualcomm Snapdragon 865 X55, doppia Modalità 5G, connettività wireless UFS3.0 e Wi-Fi 6 con velocità di picco fino a 270% più veloce rispetto al modello precedente. Quanto al reparto multimediale, si fregia di una tripla fotocamera da 48 MP, fra cui anche una lente grandangolare da 116° per riprese più ampie, particolarmente adatta a foto di gruppo o paesaggi interminabili, cui si affianca l’ormai immancabile lente telefoto per la modalità ritratto.

Lato autonomia, lo smartphone include una batteria ad alta capacità 4300mAh con ricarica Warp Charge 30T che consente di di ricaricare il dispositivo dall’1% fino al 50% in soli 22 minuti, per non restare mai a secco.

Su GearBest si acquista a circa 550 euro, mentre su Amazon costa qualcosina in più.

Galaxy S10+

Se avete un budget inferiore a 600 euro, ma non potete fare a meno di un Samsung, la scelta non potrà che ricadere sul Samsung S10+, perché la nuova line up S20 parte da prezzi superiori. Galaxy S10+ propone un Infinity-O display Dynamic AMOLED da ben 6,4 pollici, con supporto alla tecnologia HDR10+ che, grazie alla funzione Dynamic Tone Mapping, ottimizza la luminosità delle immagini ed esalta la fedeltà cromatica dei colori per farti apprezzare ogni sfumatura.

A supporto 8 GB di RAM e 128 GB di ROM, mentre sul lato multimediale monta un set di tre fotocamere posteriori, con una la lente ultra grandangolare cattura immagini ampie grazie all angolo di visione di 123°. Su Amazon costa poco meno di 600 euro.

Su Amazon costa meno di 600 euro.