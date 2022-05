Lifeproof, custodie sostenibili realizzate in plastica che salva gli oceani

Tecnologici, accessoriati, alla moda ed ecologici. Questo quello che potrete essere acquistando qualcuno dei nuovi prodotti della linea ecostenibile di Lifeproof.

L’idea dell’azienda americana un tempo specialista in custodie per la protezione dall’acqua degli iPhone ma che ora, divenuta parte del gruppo Otterbox, si occupa di una vasta gamma di sistemi di protezione, è quella di spingersi oltre il concetto di uso di plastica riciclata contribuendo a… riciclarla. Le custodie della serie Ocean disponibili per iPhone e altri brand come Samsung, i gusci e bracciali per Apple Watch e le protezioni per AirPods, sono realizzate con almeno al 75% con plastica oceanica. Alcuni prodotti come i bracciali per Apple Watch arrivano addirittura al 99% di utilizzo di questo tipo di materiale.

Con plastica oceanica si parla di plastica che alcune organizzazioni si occupano di recuperare dal mare dove sarebbe destinata a restare per centinaia e centinaia di anni prima di degradarsi. Un processo che per altro non si svolge in maniera innocua ma colpisce la flora e soprattutto la fauna marina che viene intossicata e spesso uccisa dai residui di plastica e dalla microplastica che si produce della decomposizione di questo materiale.

Lifeproof oltre a contribuire direttamente nel recupero e nel riciclo della plastica degli oceani, per ognuno dei suoi prodotti venduti e realizzati in plastica oceanica, dona un euro alle associazioni no profit che lavorano per ridurre l’inquinamento del mare.

Attualmente su Amazon si trovano numerosi modelli e vari prodotti Lifeproof realizzati in plastica oceanica. Alcuni, nel momento in cui scriviamo, sono anche in forte sconto. È il caso delle custodie per AirPods. Ecco qui di seguito alcuni dei prodotti Lifeproof in plastica oceanica. Lifeproof è distribuita in Italia da Attiva e i suoi prodotti possono essere acquistati sia presso la grande distribuzione che online. Qui sotto i link per l’acquisto su Amazon.