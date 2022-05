iOS 16 con nuove modalità di interazione e app di Apple

iOS 16 integrerà nuove modalità di interazione con il sistema e non meglio precisate “app aggiornate” tra quelle di serie di Apple.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter settimanale “PowerOn”, indicando qualche – presunto – dettaglio su ciò che Apple ha in serbo per le future versioni di iOS e iPadOS, e che dovrebbe presentare nelle prime release preliminari in occasione della WWDC (conferenza sviluppatori) di giugno.

Secondo il redattore di Bloomberg, per iOS 16 non è previsto un lifting sostanziale dal punto di vista del design, ma questo offrirà nuove modalità di interazione e alcune app di Apple rinnovate.

Il sito Macrumors riferisce che molti utenti gradirebbero maggiori possibilità di interazione con i widget, e che il funzionamento di questi è rimasto sostanzialmente invariato dalla loro introduzione, e c’è un barlume che lascia sperare possibilità in questo senso.

“Anche se non mi aspetto che Apple presenterà un completo redesign del software, ci dovrebbero essere importanti cambiamenti in tutto il sistema”, riferisce Gurman, parlando – come accenanto – di “nuove modalità di interazione e alcune app Apple rinnovate. Le novità su watchOS 9 saranno altresì significative. Relativamente al nuovo sistema operativo per gli Apple Watch, Gurman ha in precedenza riferito di migliorie al sistema di notifiche e di nuove funzionalità legate alla salute e al fitness.

A questo indirizzo l’elenco dei dispositivi che dovrebbero supportare l’installazione di iOS 16/iPadOS 16. Di iOS 16/iPadOS 16 finora si conosce veramente pochissimo; a quest’altro indirizzo tutto quello che sappiamo finora di iOS 16.