Fino a 7 giorni di autonomia con lo smartwatch LIGE BW0223 in sconto

Acquistare uno smartwatch economico può essere una scelta sensata per chi desidera un dispositivo essenziale, senza troppe pretese, ma capace comunque di offrire alcune funzioni base utili nella quotidianità. In tal caso sappiate che il LIGE BW0223, grazie ad una promozione in corso in questo momento, risponde esattamente a queste caratteristiche.

Pensato per chi cerca un prodotto semplice, propone un display TFT da 1,28 pollici con risoluzione 240×240 pixel, touchscreen e design rotondo. Non ci si può aspettare una qualità visiva pari a quella dei dispositivi di fascia alta, ma date queste specifiche la leggibilità delle informazioni risulta comunque sufficiente, soprattutto in ambienti interni.

Dal punto di vista delle funzionalità, copre le esigenze basilari offrendo notifiche, contapassi, monitoraggio della frequenza cardiaca e previsioni meteo.

L’assenza del GPS e di uno slot SIM ne limita l’autonomia funzionale, rendendolo dipendente dallo smartphone per molte delle operazioni. Tuttavia, per chi desidera semplicemente essere aggiornato sulle notifiche o avere un rapido controllo dell’attività fisica direttamente dal polso, sicuramente può bastare.

L’autonomia dichiarata è di circa 7 giorni grazie a una batteria ricaricabile da 300 mAh, un valore in linea con altri dispositivi della stessa fascia. La certificazione IP67 promette invece una buona resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Il comparto tecnico riflette chiaramente la natura economica del prodotto: 1 GB di ROM e 128 MB di RAM non permettono prestazioni particolarmente reattive, e anche la connettività Bluetooth 4.0 è un passo indietro rispetto agli standard attuali, ma sufficiente per mantenere un collegamento stabile con dispositivi compatibili Android 5.0 e iOS 9.0 o superiori.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 8 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.