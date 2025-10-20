Con la docking station USB-C di Sabrent accedi al volo ai dischi SATA e NVMe

Se avete necessità di trasferire, copiare, clonare unità di memoria vecchie e nuove ccco la docking station USB-C che stavate cercando: quella di Sabrent infatti vi fa lavorare con dischi rigidi e SSD di formati diversi da un’unica postazione in quanto supporta unità SATA da 2,5″ e 3,5″ ma anche dischi SSD M.2 nei formati 2242, 2260 e 2280 (sia NVMe che SATA).

È possibile quindi collegare più unità contemporaneamente, anche di tipo diverso, accedendo a tutte senza doverle alternare. Questo significa poter lavorare su memorie diverse dallo stesso computer evitando adattatori, box e cavetti sparsi per tutta la scrivania, utilizzando un unico accessorio.

In questo modello è per altro presente anche la funzione di clonazione offline che è particolarmente utile per copiare rapidamente i dati da un disco all’altro senza dover passare dal PC.

Ma il bello arriva adesso: le unità infatti possono essere installate senza attrezzi e sono sostituibili a caldo, quindi non è necessario spegnere il computer per rimuoverle o sostituirle.

Per quanto riguarda le prestazioni, supporta trasferimenti fino a 10 Gbps tramite la porta USB 3.2 Gen 2. Attraverso poi una serie di indicatori LED è possibile monitorare lo stato di connessione delle unità oltre a buttare un occhio sul progresso della clonazione offline (quando attiva).

La struttura esterna è realizzata in plastica ABS con un design che si presta bene negli ambienti da gaming o di lavoro. Al suo interno invece è presente un dissipatore in alluminio che aiuta a smaltire il calore generato dagli SSD M.2.

Trattandosi di un dispositivo plug & play non servono driver, quantomeno a partire da Windows 8.1, mentre sui sistemi precedenti potrebbe essere richiesta l’installazione di una patch.

Disponibilità e prezzo

La docking station USB-C di Sabrent costa 89,99 € nella versione 1 BAY (M.2 NVMe+2.5″/3.5″) ed è in vendita anche su Amazon.

In confezione trovate anche due cavi USB (uno con doppia spina USB-C e l’altro da USB-C a USB-A), l’alimentatore esterno per poter usare unità da 3,5″ o più dischi contemporaneamente e l’imbottitura termica in silicone per gli SSD M.2 PCIe in modo da mantenere bassa la temperatura durante l’utilizzo.

È disponibile anche in versioni da 2, 4, 5 e 10 BAY a prezzi chiaramente maggiori e in varie configurazioni tra TIPO A, TIPO C, RAID e specifiche per dischi da 2.5″, 3.5″ e SSD M.2 PCIe.

