Le grandi idee iniziano dal Mac, spot Apple con la voce di Jane Goodall

Apple ha condiviso un nuovo spot intitolato “Great ideas start on Mac” e nel quale si sente la voce di Jane Goodall, etologa e antropologa britannica passata a miglior vita, fondatrice del Jane Goodall Institute e Messaggero di Pace delle Nazioni Unite, esempio straordinario di coraggio e determinazione, conosciuta per i suoi numerosissimi studi sugli scimpanzé selvatici e per avere sostenuto attivamente a livello mondiale una serie di cause legate alla salvaguardia della fauna selvatica e dell’ambiente.

Nello spot – che dura un minuto – si sente la voce di Goodall pronunciare le seguenti parole: “Qualsiasi storia che ami, qualsiasi ideazione che ti smuove e qualsiasi idea che avresti voluto fosse tua, è iniziata dal niente: uno sfarfallio su uno schermo che pone una semplice domanda: che cosa vedi?”.

Lo spot parte facendo vedere un MacBook e l’inquadratura si avvicina lentamente per mostrare il cursore lampeggiante aperto su un documento vuoto; dopo le frasi di Goodall si vedono foto di varie persone che usano il Mac. Lo spot si conclude con la tagline: “Great ideas start here” (le grandi idee cominciano da qui).

L’amata primatologa è morta il 1° ottobre 2025, sei mesi dopo essere apparsa in “Jane”, programma per famiglie su Apple TV, ispirato alla vita di Jane Goodall, uno degli innumerevoli tra serie TV, libri e film ispirati alla vita dell’ambientalista.

Il ricordo di Tim Cook

Il CEO di Apple, Tim Cook, su X ha scritto un tweet per ricordare la straordinaria vita dell’etologa: “Jane Goodall è stata una scienziata rivoluzionaria, una leader che ci ha insegnato tanto sulla bellezza e le meraviglie del nostro mondo. Non ha mai smesso di difendere la natura, le persone e il pianeta che condividiamo. Possa riposare in pace”.

Jane Goodall was a groundbreaking scientist and leader who taught us all so much about the beauty and wonder of our world. She never stopped advocating for nature, people, and the planet we share. May she rest in peace. pic.twitter.com/CLxq9i3xWX — Tim Cook (@tim_cook) October 1, 2025

Questa campagna pubblicitaria di Apple ricorda un po’ la storica “Think Different” degli anni ’90, pubblicità curate dalla TBWA\Chiat\Day, divisione statunitense della TBWA Worldwide, sotto la direzione creativa di Lee Clow. Apple attualmente non ha una tagline di uso estensivo, e i suoi spot normalmente terminano con una silhouette del marchio Apple.

A questo indirizzo trovate il racconto di come nacque l’idea della campagna Think Different, diventata in breve tempo popolarissima e in seguito più volte scopiazzata da molti altri brand noti e meno noti.