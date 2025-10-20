Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Macity - Apple » ilmioMac » Le grandi idee iniziano dal Mac, spot Apple con la voce di Jane Goodall
ilmioMacMac

Le grandi idee iniziano dal Mac, spot Apple con la voce di Jane Goodall

Di Mauro Notarianni
Le grandi idee iniziano dal Mac, nuovo spot Apple con la voce di Jane Goodall - macitynet.it
Immagine da spot Apple

Apple ha condiviso un nuovo spot intitolato “Great ideas start on Mac” e nel quale si sente la voce di Jane Goodall, etologa e antropologa britannica passata a miglior vita, fondatrice del Jane Goodall Institute e Messaggero di Pace delle Nazioni Unite, esempio straordinario di coraggio e determinazione, conosciuta per i suoi numerosissimi studi sugli scimpanzé selvatici e per avere sostenuto attivamente a livello mondiale una serie di cause legate alla salvaguardia della fauna selvatica e dell’ambiente.

Nello spot – che dura un minuto – si sente la voce di Goodall pronunciare le seguenti parole: “Qualsiasi storia che ami, qualsiasi ideazione che ti smuove e qualsiasi idea che avresti voluto fosse tua, è iniziata dal niente: uno sfarfallio su uno schermo che pone una semplice domanda: che cosa vedi?”.

Lo spot parte facendo vedere un MacBook e l’inquadratura si avvicina lentamente per mostrare il cursore lampeggiante aperto su un documento vuoto; dopo le frasi di Goodall si vedono foto di varie persone che usano il Mac. Lo spot si conclude con la tagline: “Great ideas start here” (le grandi idee cominciano da qui).

L’amata primatologa è morta il 1° ottobre 2025, sei mesi dopo essere apparsa in “Jane”, programma per famiglie su Apple TV, ispirato alla vita di Jane Goodall, uno degli innumerevoli tra serie TV, libri e film ispirati alla vita dell’ambientalista.

Il ricordo di Tim Cook

Il CEO di Apple, Tim Cook, su X ha scritto un tweet per ricordare la straordinaria vita dell’etologa: “Jane Goodall è stata una scienziata rivoluzionaria, una leader che ci ha insegnato tanto sulla bellezza e le meraviglie del nostro mondo. Non ha mai smesso di difendere la natura, le persone e il pianeta che condividiamo.  Possa riposare in pace”.

Questa campagna pubblicitaria di Apple ricorda un po’ la storica “Think Different” degli anni ’90, pubblicità curate dalla TBWA\Chiat\Day, divisione statunitense della TBWA Worldwide, sotto la direzione creativa di Lee Clow. Apple attualmente non ha una tagline di uso estensivo, e i suoi spot normalmente terminano con una silhouette del marchio Apple.

Le grandi idee iniziano dal Mac, nuovo spot Apple con la voce di Jane Goodall - macitynet.it
Jane Goodall in un poster degli anni ’90 della serie “Think Different”. Immagine di Apple.

A questo indirizzo trovate il racconto di come nacque l’idea della campagna Think Different, diventata in breve tempo popolarissima e in seguito più volte scopiazzata da molti altri brand noti e meno noti.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

Differenze MacBook Air - macitynet.it

Ancora Festa Prime per il MacBook Air M4, solo 939 €

Amazon sconta al super minimo il MacBook Air da 256 GB. Solo 939 euro per una macchina pronta per l'Intelligenza Artificiale, perfetta per tempo libero, intrattenimento, scrittura ed ufficio.
Articolo precedente
Fino a 7 giorni di autonomia con lo smartwatch LIGE BW0223 in sconto a 4 €

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.