Lightyear – La vera storia di Buzz su Disney+ il 3 agosto

Al botteghino non è andato come sperato: così, nonostante fosse il primo film Pixar a debuttare solo nelle sale cinematografiche (in Italia dal 15 giugno) dopo due anni di pandemia, adesso Lightyear – La vera storia di Buzz sta per essere disponibile in streaming. Arriverà su Disney+ il 3 agosto, ovvero 47 giorni dopo l’uscita nei cinema e dopo aver incassato 204 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di 200 milioni (dati del 7 luglio, ndr), diventando il peggior esordio di un film della saga di Toy Story.

Diretto e co-scritto da Angus MacLane, questo spin-off del franchise di Toy Story narra le vicende del personaggio che ha ispirato la creazione dell’omonimo giocattolo in tale universo ed è il 26esimo lungometraggio prodotto dalla Pixar Animation Studios. Il personaggio principale Buzz è doppiato da Chris Evans, attore particolarmente noto grazie all’interpretazione di Capitan America nei film del Marvel Cinematic Universe, mentre in Italia a prestargli la voce c’è Alberto Boubakar Malanchino.

La pellicola non è collegata con il film Buzz Lightyear da Comando Stellare – Si parte! (2000) e con la serie Buzz Lightyear da Comando Stellare, che già narravano un’avventura dell’originale Buzz Lightyear. La trama ripercorre invece alcune avventure dello Space Ranger, mostrando cosa abbia ispirato la creazione del giocattolo apparso poi nel film Toy Story del 1995.

Nonostante l’interesse iniziale, come dicevamo non ha riscosso il successo sperato, sembra anche a causa di un bacio omosessuale tra due personaggi – la Space Ranger Alisha Hawthorne e la sua compagna – che hanno portato la messa al bando del film in alcuni paesi. Non sono mancate le critiche neppure in Italia, anche da parte di associazioni come Pro Vita e Famiglia Onlus, con accuse alla Disney di «portare avanti l’indottrinamento Gender».

Così tra il calo delle frequenze al cinema causato da una nuova e crescente abitudine allo streaming e un marketing forse sbagliato (visto che sono stati attirati dalla pellicola solo i fan più sfegatati della saga e non le famiglie coi bambini al seguito), il film non è andato troppo bene ma ora i tempi sono maturi per provare a recuperare terreno online, con il lancio in streaming su Disney+ a partire dal 3 agosto.