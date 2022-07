Instagram come Google Maps, ma con i selfie

La funzione mappa su Instagram diventa oggi più utile che in passato, grazie all’ispirazione presa da Google. La nuova mappa Instagram supporta ricerche e filtri, consentendo agli utenti di cercare ristoranti, attrazioni e altri POI direttamente nell’app, piuttosto che semplicemente visualizzare dove è stata pubblicata una foto. La mappa aggiornata presenta anche post, storie e guide taggate dagli utenti, offrendo uno sguardo sulla scena locale ovunque si cerchi.

La mappa supporta le ricerche di hashtag e offre la possibilità di esplorare toccando le posizioni taggate nel feed o nelle storie. E’ possibile anche digitare il nome di uno stabilimento, città o quartiere direttamente nella pagina Esplora e vedere i risultati sulla mappa. La nuova mappa consente agli utenti di salvare le ricerche in una raccolta e condividere anche le posizioni con altri utenti del social.

L’utilizzo di adesivi di posizione su post e storie aggiungerà questo contenuto ai risultati di ricerca sulla nuova mappa, purché il proprio profilo sia impostato su pubblico. Visivamente, la mappa presenta icone di Instagram dove si trovano le attrazioni, consentendo agli utenti di toccare e vedere Storie o visitare le pagine del profilo delle aziende che trovano interessanti.

Come spiega anche Engadget, Si tratta di un altro passo in avanti nel piano di Instagram per diventare una sorta di hub unico per i social network, il business e i viaggi. Ad esempio, all’inizio di luglio, Instagram ha implementato la possibilità di acquistare oggetti direttamente in chat. Mosse come queste rendono più facile per gli utenti rimanere all’interno della piattaforma, piuttosto che passare ad altre app, come potrebbe essere Google Maps nel caso di specie.