LinkedIn contro i bot, sparisce metà dei dipendenti Apple

Il numero di account LinkedIn che affermano di essere dipendenti Apple è stato dimezzato dall’oggi al domani. L’azienda infatti ha recentemente attivato i suoi sistemi “di pulizia” addestrati per espellere i bot dalla piattaforma, sicché adesso quasi trecentomila account sono stati cancellati.

Quest’attività fraudolenta è in rapida ascesa su molti social network ma su LinkedIn in particolare è aumentata di recente, con centinaia di migliaia di account (contando solo quelli di Apple) che affermavano di far parte della società, quando invece non era vero. Questi account erano stati ben costruiti e quindi difficili da scovare, anche per via del fatto che molte delle descrizioni del profilo e persino le fotografie erano state tacitamente prelevate dagli account di dipendenti reali.

Il problema di bot e account falsi è così pervasivo che secondo un rapporto di Krebs on Security il conteggio dei dipendenti delle più grandi aziende sarebbe diminuito in maniera significativa nel mese di ottobre.

Nel caso di Apple si è passati da 576.652 a 284.991 account LinkedIn, ma come fa notare lo sviluppatore Jay Pinho anche quelli di Amazon sono scesi moltissimo: se ne è accorto mentre lavorava ad un’app destinata alle organizzazioni che intendono tenere traccia dei dati aziendali, notando che in una sola notte il numero di account di dipendenti è passato da 1,2 milioni a 838.601 unità.

Per Apple, nel momento della stesura dell’articolo, si contano 279.053 account di dipendenti, ma potrebbero scendere ancora nel corso delle prossime settimane, specie se si tiene conto della sua pagina web sull’inclusività dove dichiara che nel 2021 vi lavorano «più di 165.000 dipendenti di talento».

LinkedIn non ha commentato la notizia ma sostiene di essere costantemente al lavoro per cercare di mantenere la piattaforma libera dagli account fasulli. Purtroppo quello dei bot non è l’unico problema da tenere sotto controllo: soltanto lo scorso anno, infatti, i dati di 500 milioni di profili LinkedIn sono stati messi in vendita su un forum frequentato da cybercriminali.