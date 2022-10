Recensione Trio Wireless Charger, da Cellularline la soluzione di ricarica tutto in uno per dispositivi Apple

Quando si acquista iPhone, o un altro qualsiasi prodotto Apple, anche gli accessori di supporto diventano particolarmente importanti. E’ il caso, ad esempio, delle dock di ricarica. Lo sanno bene quegli utenti che affiancano ad un iPhone, anche AirPods e Apple Watch. Non è difficile che il cliente Apple disponga di questo trio di dispositivi ed è per questo che nasce Trio Wireless Charger di Cellularline, la soluzione di ricarica all-in-one. L’abbiamo provata ed ecco le nostre impressioni.

Trio Wireless Charger si presenta in una confezione piuttosto curata. Si tratta, quasi, di uno scrigno in cartone rigido, da aprire attraverso un’apposita linguetta in tessuto, che restituisce una sensazione di raffinatezza. All’interno, il bundle non riserva particolari sorprese, anche se è piuttosto ricco. Ed infatti, oltre alla dock, è presente anche il cavo USB-C per alimentare la dock e un adattatore da muro da 20W. E’ presente anche un adattatore da USB-C a USB-A. Una soluzione, dunque, completa e pronta all’uso.

Il montaggio e l’utilizzo di questo Trio Wireless Charger è estremamente semplice. L’unico elemento da assemblare è quello relativo all’alloggiamento del caricatore Apple Watch. Il caricatore originale Apple Watch (non incluso in confezione) dovrà essere inserito nell’apposito vano, mentre il cavo potrà essere nascosto al di sotto del Trio wireless, che è appositamente progettato per arrotolare il filo e renderlo completamente invisibile.

A questo punto sarà sufficiente collegare la USB-C alla presa inclusa in confezione, ed il gioco è fatto.

Come è fatta

La dock tre in uno è realizzata completamente in plastica. E’ piuttosto leggera, ma una volta assemblata restituisce comunque una sensazione di robustezza. Non presenta alcuno scricchiolio di sottofondo, tutte le plastiche si incastrano alla perfezione e un inserto gommato blocca perfettamente l’iPhone quando è in ricerca. La dock è completamente nera, se si esclude l’anello di ricarica Apple Watch bianco visibile quando non vi è adagiato sopra lo smartwatch.

Nel complesso, esteticamente è davvero valida, minimale, essenziale e in grado di mantenere in ordine la scrivania o il comodino sul quale si deciderà di installarla. Attira un po’ la polvere, dunque andrà spolverata di frequente, come del resto qualsiasi altro soprammobile.

Alla base sono presenti quattro gommini per evitare di rigare il mobile sul quale è adagiata la dock, oltre che permettere alla stessa di risultare molto più stabile, così da non scivolare.

Specifiche tecniche:

Supporto per ricarica wireless 3in 1 per dispositivi Apple

Carica wireless ottimizzata per iPhone con output 7.5W

Carica wireless ottimizzata per AirPods con output 3W

Slot per cavo Apple Watch originale

Compatibilità Qi certificata

Contenuto confezione: Supporto di ricarica wireless 3in1, Adattatore da USB-C a USB-A, Alimentatore USB-C da 20W, Istruzioni

Come funziona

Semplicemente, come ci si aspetterebbe. E’ sufficiente adagiare i dispositivi Apple nelle apposite aree per iniziare immediatamente la ricarica. In particolare, sulla sinistra è presente lo spazio riservato ad iPhone. E’ adatto a qualsiasi iPhone con ricarica wireless, quindi anche l’ultima linea iPhone 14. La “spalla” sulla quale adagiare l’iPhone è alta ciocca 11 cm, quindi in grado di ospitare qualsiasi versione, dagli iPhone mini, ai Pro Max. Inoltre, quest’area presenta una piccola base in silicone che serve a “bloccare” e mantenere in sede lo smartphone, senza preoccupazione che possa scivolare o peggio ancora cadere.

Come già accennato, la ricarica degli iPhone avviene a 7,5W, quindi una velocità standard massima per la ricarica wireless, se si esclude lo standard MagSafe che arriva a 15W. Per quanto concerne la ricarica di Apple Watch, questa avviene con il caricatore originale. Da notare che il magnete del caricatore Apple Watch è sufficientemente forte per mantenere l’orologio della Mela sospeso, senza possibilità che cada verso il basso, dove peraltro si trova l’area di ricarica wireless per gli auricolari.

Ed infatti, appena sotto al vano per la ricarica Apple Watch è possibile adagiare un case AirPods con ricarica ottimizzata a 3W.

Considerazioni

Trio Wireless Charger di Cellularline è un prodotto che, sebbene non indispensabile per l’utilizzo dei prodotti Apple, ne migliora particolarmente la fase di ricarica. Da un lato perché la rende veramente immediata e semplice, essendo sufficiente riporre i dispositivi nelle apposite aree di competenza. Dall’altro perché rendere la ricarica più ordinata ed esteticamente piacevole. E’ ben costruito, dalle linee essenziali e pulite, e certamente servirà a sgomberare il comodino o la scrivania da cavi e dock separate e più ingombranti.

Ben costruito, restituisce una sensazione di affidabilità, e fatichiamo a trovare un vero e proprio “contro”. Il prezzo, probabilmente, è leggermente più alto di altre soluzioni più economiche, ma in questo caso è giustificato dalle plastiche più raffinate e dalla presenza in confezione di un cavo USB-C e, soprattutto, dell’adattatore da muro da 20W, che da solo potrebbe certamente valere dai 10 ai 20 euro.

PRO

Contenuto confezione completo

Esteticamente valido

Facile da installare e utilizzare

Mette in ordine la scrivania

Adattatore da 20W incluso…

CONTRO

…probabilmente questo fa lievitare il prezzo rispetto ai concorrenti

Potete acquistare Trio Wireless Charger di Cellularline anche su Amazon direttamente a questo indirizzo a 79,95 euro.