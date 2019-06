L’iPad Air 2019 è scontato su Amazon: ora a 499€

iPad Air 2019 scende di prezzo su Amazon. Lo sconto, apparso solo pochi minuti fa, porta il tablet lanciato ad inizio marzo a 499 euro, il prezzo più basso mai visto da un rivenditore ufficiale.

L’iPad Air 2019 è una evoluzione dell’iPad Pro dello scorso anno, con un mix di tecnologie recenti e meno recenti. È infatti identico per dimensioni e spessore ad iPad Pro 10,5 pollici del 2017, anche se è un po’ più leggero. Anche la scheda logica è la stessa (o quasi) di iPad Pro del 2017. Supporta Apple Pencil 2 e ha bordi sottili e un profilo ridotto. Amazon lo presenta così

Display Retina da 10,5″ con tecnologia True Tone e ampia gamma cromatica

Chip A12 Bionic

Sensore di impronte digitali Touch ID e Apple Pay

Fotocamera posteriore da 8MP, fotocamera anteriore FaceTime HD da 7MP

Altoparlanti stereo

Wi-Fi 802.11ac e reti cellulari 4G LTE Advanced

Fino a 10 ore di autonomia

Il modello scontato è quello da 64GB in colore grigio siderale. Il prezzo ufficiale è di 569 €; è facile trovarlo a 549 euro, ma non abbiamo trovato nessun rivenditore ufficiale che lo prone alla cifra di Amazon. E neppure nessun rivenditore non ufficiale che offre lo stesso prezzo, le stesse garanzie di Amazon su tempi di spedizione e restituzione e un prodotto di sicura provenienza italiana.

