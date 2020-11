L’iPhone 5c ora è ufficialmente un prodotto “vintage”

Apple ha aggiornato l’elenco dell’hardware considerato “vintage e obsoleto”, prodotti per i quali la casa non offre più assistenza. In particolare, “vintage” sono considerati i prodotti la cui produzione è stata interrotta “più di cinque, ma meno di sette anni fa”; i prodotti “obsoleti” sono quelli di cui è stata interrotta la produzione più di sette anni fa. Per quest’ultimi Apple non offre più assistenza per l’hardware, senza alcuna eccezione e i service provider non possono ordinare parti di ricambio.

L’elenco è utile a tutti i possessori di un prodotto Apple che ha guasti a malfunzionamenti, per sapere se è in qualche modo ancora in grado di avere assistenza e supporto per esso o se, invece, semplicemente tutto quello che può farlo è smaltirlo come rifiuto elettronico non più funzionante.

Nell’elenco dei prodotti vintage c’è ora anche l’iPhone 5C, telefono presentato nel 2013 come alternativa più “abbordabile” all’iPhone 5S, arrivato in Italia, Russia e Spagna il 9 ottobre di quell’anno e in altri Paesi il 25 ottobre.

Tra le peculiarità di iPhone 5C, un unico case in policarbonato con rivestimento rigido e una cornice rinforzata in acciaio (che funge anche da antenna), il display Retina da 4″, il chip A6 e la fotocamera iSight da 8 megapixel, il supporto per 13 bande wireless LTE, supporto per Wi-Fi dual-band 802.11 a/b/g/n con velocità fino a 150 Mbps e Bluetooth 4.0. Era proposto nelle colorazioni azzurro, verde, rosa, giallo e bianco e nelle varianti da 16GB e 32GB. Il telefono che ha idealmente preso il posto dell’iPhone 5c è stato l’iPhone SE presentato nel 2016.