iPhone 12 mini con MagSafe ricarica con potenza inferiore

In un documento di supporto Apple precisa che iPhone 12 mini con MagSafe non raggiunge la potenza massima di 15W come gli altri modelli della nuova gamma iPhone 12, ma si ferma solamente a 12W.

I 3W in meno corrispondono a una differenza di circa il 20%, ma il terminale non è ancora in commercio, si può preordinare da venerdì 6 novembre, per questa ragione non è dato sapere come la limitazione si tradurrà nei tempi di ricarica. Anche perché occorre ricordare che iPhone 12 mini è dotato di una batteria leggermente più piccola rispetto agli altri modelli, così anche con una potenza inferiore i tempi di ricarica potrebbero comunque risultare simili.

Nello stesso documento che precisa la potenza di iPhone 12 mini con MagSafe, Apple indica la potenza in uscita degli alimentatori che permette di raggiungere le prestazioni massime di 12W. Nel caso del terminale più piccolo occorre avere a disposizione un alimentatore USB-C con Power Delivery con potenza uguale o superiore a 9V/2.03A. Invece per ottenere la massima potenza di ricarica da 15W con gli altri iPhone 12 occorre un alimentatore USB-C con Power Delivery con potenza pari o superiore a 9V/2.22A oppure 9V/2.56A.

Infine il colosso di Cupertino indica anche alcune condizioni che possono limitare la potenza di ricarica per ogni modello di iPhone 12. Il sistema infatti può ridurre la potenza erogata in base a diversi fattori, inclusi la temperatura del terminale e l’attività di sistema. Ma esiste anche un’altra limitazione valida per tutti gli iPhone 12: la potenza di ricarica massima viene infatti ridotta a 7.5W quando è collegato un accessorio Lightning, come per esempio gli auricolari con filo EarPods, questo per la conformità agli standard di legge.

Venerdì 6 novembre iniziano i preordini di iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max con inizio consegne e disponibilità nei negozi a partire da venerdì 13 novembre.