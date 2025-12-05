Apple, in pensione Lisa Jackson e Katherine Adams

Apple ha annunciato in un comunicato l’imminente pensionamento di Katherine Adams, Vice Presidente senior e consigliere giuridico dell’azienda, e di Lisa Jackson, Vice Presidente responsabile ambiente, strategie e iniziative sociali.

Poco conosciuta al grande pubblico, Katherine Adams è dal 2017 la consulente legale di Apple, incarico che sarà ora ricoperto da Jennifer Newstead, finora Chief Legal Officer di Meta. La nuova arrivata dovrebbe contribuire a migliorare le relazioni con il governo statunitense in carica: ha lavorato per due amministrazioni americane, quelle di George W. Bush e Donald Trump come consulente legale, e ha contribuito all’ampliamento dei poteri di sorveglianza dello Stato dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, collaborando alla stesura del PATRIOT Act, legge federale che ha rinforzato il potere dei corpi di polizia e di spionaggio statunitensi, quali CIA, FBI e NSA.

Per quanto riguarda Lisa Jackson, il gruppo da lei diretto sarà inizialmente trasferito alla guida di Katherine Adams che lo guiderà fino alla fine del 2026, e i team Environment e Social Initiatives faranno riferimento a Sabih Khan, Chief Operating Officer dell’azienda.

La partenza di Lisa Jackson era stata prevista da mesi. Ha al suo attivo il raggiungimento per Apple di obiettivi quali il superamento del 60% nella riduzione delle emissioni di gas serra a livello globale, e il suo futuro in azienda è stato complicato dopo l’elezione di Donald Trump: il suo precedente ruolo come amministratrice dell’EPA (l’agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti) durante l’era Obama, ha impedito qualunque forma di discussione con l’attuale presidente USA, obbligando spesso Tim Cook (che vanta migliori legami con Trump) a occuparsi di questioni che avrebbe potuto gestire lei.

Le due modifiche all’organigramma dovrebbero consentire di migliorare le relazioni con il governo americano, senza necessariamente dover passare dal CEO ogni volta che è necessario discutere con le squadre governative. Il passaggio del ruolo della Jackson a Sabih Khan, è anche la prova della minore attenzione del governo USA su clima e natura; in questo momento in Apple serve poco una dirigente che dovrebbe invogliare il governo per lotte ambientali, con Trump che spinge per l’eliminazione di regolamenti ambientali, ritorno alla plastica, modifiche ai limiti delle emissioni dei veicoli, alla revoca delle normative energetiche e sembra poco attento a clima e natura in generale. Che piaccia o meno, Lisa Jackson è stata da questo punto di vista una figura rilevante per Apple; l’azienda continuerà probabilmente sulla strada delle politiche sostenibili tracciate finora, ma senza “l’ingombrante” simbolo della vicepresidente per l’ambiente e le politiche sociali.