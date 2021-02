Green economy, Apple con Lisa Jackson forgerà le strategie del New Jersey

Lisa Jackson, Vice President Environmental Initiatives di Apple, è stata nominata nel New Jersey Council per la Green Economy, commissione dove lavorerà con altri membri a supporto degli obiettivi dello Stato federato in materia di energia pulita e clima.

Phil Murphy, governatore del New Jersey, ha annunciato la nomina mercoledì 24 febbraio, riferendo che il gruppo “costruirà una tabella di marcia per la transizione della manodopera in i posti di lavoro di qualità nell’ambito delle energie pulite e a sostegno delle famiglie”.

Appleinsider riferisce che Tammy Murphy, first-lady dello Stato, avrà l’incarico di presidente onorario insieme a rappresentanti di vari Dipartimenti di Stato e responsabili delle camere di commercio, sindacati, industrie, servizi pubblici, aziende green, comunità dedite alla giustizia ambientale, ambienti accademici, organizzazioni che si occupano di difesa dell’ambiente, ecc.

La Jackson è una dei due membri del Consiglio con legami nel mondo IT; l’altro membro con legami nel settore della tecnologia è Aisha Glover, vice presidente di Audible e responsabile dell’innovazione urbana.

“Il New Jersey ha l’opportunità di guidare la nazione nell’equa transizione ad un’economia verde”, ha riferito in un comunicato la Jackson. “In qualità di ex Commissario del Dipartimento di Protezione Ambientale del New Jersey, conosco le problematiche ambientali dello Stato, ma conosco anche le sua meravigliosamente diverse comunità e forza lavoro preparata e di talento. Non vedo l’ora di lavorare con i partner nei vari settori, assicurando di offrire a tutti sostegno nella forza lavoro green del futuro”.

Il Council on the Green Economy è stato istituito in base ad un ordine esecutivo firmato di recente con l’obiettivo di intraprendere iniziative contro i cambiamenti climatici, puntando alla riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e all’abbandono dei combustibili fossili, per spostarsi verso fonti di energia rinnovabili. Lo Stato federato punta a investire in nuove soluzioni climatiche anche per creare opportunità di lavoro per i residenti.