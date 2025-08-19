Lisen CardMag, la powerbank da 1 cm che ricarica smartphone e Apple Watch

Il LISEN CardMag MagSafe è finalmente ordinabile su Amazon Italia. Dopo il buon riscontro ottenuto sui mercati esteri, questo power bank da 10.000 mAh arriva ora in vendita diretta per gli utenti italiani che cercano una soluzione compatta e completa per ricaricare i propri dispositivi.

Un accessorio diverso dagli altri

A differenza di molte altre batterie magnetiche, il CardMag non si limita a offrire la ricarica wireless per iPhone. Integra infatti un caricatore per Apple Watch, utile soprattutto in viaggio, e un cavo USB-C estraibile che consente di passare subito alla ricarica cablata fino a 20 W. Una caratteristica preziosa, perché capita spesso che, sotto il sole o in condizioni di utilizzo intenso, la ricarica MagSafe rallenti o si interrompa a causa del calore. In quei momenti, poter collegare il cavo fa la differenza.

Il vantaggio del display digitale

Altro elemento che si apprezza subito è il display digitale sul frontale. Al posto dei soliti LED che lasciano spazio a interpretazioni, qui compare una percentuale precisa che indica la carica residua. È un dettaglio, ma aiuta a pianificare meglio l’autonomia durante una giornata piena, che sia fatta di lavoro o di spostamenti continui.

Prestazioni e capacità reale

Dal punto di vista tecnico, il CardMag garantisce ricarica MagSafe a 7,5 W, ricarica per Apple Watch a 2,5 W e la possibilità di alimentare due dispositivi contemporaneamente. Con i suoi 10.000 mAh riesce a coprire circa una volta e mezza o due ricariche complete di iPhone, a seconda del modello e dell’uso.

Un altro punto a favore è lo spessore ridotto, poco superiore al centimetro, che lo rende comodo da tenere in tasca o da infilare nello zaino senza ingombrare. È un dettaglio che fa la differenza rispetto a molti power bank più voluminosi.

Disponibilità su Amazon Italia

L’arrivo su Amazon Italia dove è ordinabile a 35,99 € (anche se non c’è una data precisa di spedizione), amplia le possibilità di scelta per chi vuole un power bank affidabile e versatile. In un unico dispositivo si trovano ricarica wireless, ricarica rapida cablata e supporto per Apple Watch. È una proposta pensata per chi si muove molto, per i viaggiatori e per chi usa iPhone e orologio in maniera intensiva, senza voler riempire la borsa di cavi e adattatori.