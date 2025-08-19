Dal 2027 avere subito l’iPhone più nuovo costerà di più

Da tempo circolano indiscrezioni sul nuovo calendario del lancio degli iPhone, uno scenario che con il proliferare dei modelli, indurrà Apple a distribuire il lancio dei prodotti su più mesi.

La novità di oggi è che arriva una nuova conferma da ETNews, secondo cui l’iPhone 18 e il modello entry-level iPhone 18e non saranno presentati nel settembre 2026, ma soltanto nella primavera del 2027.

Perché l’iPhone 18 slitta al 2027

Secondo il quotidiano sudcoreano, Cupertino avrebbe già comunicato a partner e fornitori di componenti e materiali il cambio di programma. L’azienda punterà i riflettori dell’autunno 2026 sui modelli premium: iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e soprattutto il primo iPhone pieghevole, destinato a diventare il vero protagonista della line-up.

Le ragioni di una scelta e cosa cambia

L’idea, anticipata da Ming-Chi Kuo e The Information, è quella di lanciare la gamma in due fasi distinte: i modelli di fascia alta a settembre e i modelli base ed entry-level in primavera.

Dal 2027 in poi, la line-up Apple si allargherà a sei nuovi iPhone all’anno, senza contare le generazioni precedenti che rimarranno a listino a prezzo ridotto.

Partendo da questo presupposto, le motivazioni dietro la scelta sembrano muoversi su due piani. Da un lato c’è la ragione pratica: scaglionare i lanci permette di gestire meglio la produzione, evitando la concentrazione di volumi in un unico trimestre e lasciando più tempo per calibrare domanda e forniture tra modelli premium e standard.

C’è poi un effetto psicologico non trascurabile: chi desidera avere subito l’ultima generazione di iPhone sarà spinto a orientarsi verso i modelli più costosi, perché le novità più attese arrivano prima sulle versioni premium. Per ritrovarle nei modelli standard occorrerà attendere sei mesi, un tempo che molti non sono disposti a sopportare.

In questo modo Apple non solo riequilibra il calendario dei ricavi, ma crea un incentivo implicito a spendere di più, rafforzando il prestigio delle linee Pro e Air e consolidando la loro posizione al vertice della gamma.