Sono finiti in tempi in cui l’iPhone “economico” (virgolette d’obbligo visto che parliamo di un prodotto Apple) durava anni. L’iPhone 16e avrà un erede già dall’anno prossimo, ma se questo era noto, oggi iniziano ad arrivare anche alcune indiscrezioni su che cosa possiamo attenderci da iPhone 17e.

Chip A19 e scheda tecnica

La prossima generazione, dice Digital Chat Station, il leaker cinese spesso ben informato sulla catena di fornitura, adotterà per la prima volta la Dynamic Island e un nuovo telaio dal profilo più arrotondato, simile a quello visto su iPhone 15.

Non si tratterà solo di un aggiornamento estetico. All’interno, Apple dovrebbe introdurre il chip A19, garantendo un salto generazionale rispetto all’A18 montato sull’attuale iPhone 16e. Il resto della scheda tecnica punterebbe sulla continuità: display OLED da 6,1 pollici a 60Hz, fotocamera posteriore da 48 megapixel, selfie cam da 12 megapixel e sistema Face ID integrato nella nuova isola interattiva.

Il profilo appare abbastanza credibile: se si considera che iPhone 16e di fatto è un mix tra un iPhone 16 e un iPhone 14, è molto probabile che la prossima versione sia un ibrido tra un iPhone 17 e un iPhone 15, quest’ultimo primo iPhone low cost ad avere la Dynamic Island.

Una nuova identità per la linea “e”

Con questa mossa, Apple potrebbe rendere la Dynamic Island una caratteristica davvero universale su tutta la gamma, consolidando la linea “e” non più come semplice derivazione dei vecchi modelli, ma come una proposta con identità più vicina all’interno del catalogo iPhone.

Affidabilità delle fonti e calendario

Ricordiamo che Digital Chat Station è il primo leaker a parlare delle (presunte) nuove caratteristiche di iPhone 17e, ma la prospettiva di un nuovo modello “low cost” in arrivo da subito giungono anche da altre foni più istituzionali come Ming-Chi Kuo, Mark Gurman e il quotidiano coreano The Elec.

Come abbiamo scritto in precedenza, iPhone 17e sarà l’ultimo iPhone ad essere lanciato in solitaria in primavera. Dal 2026 in autunno arriveranno infatti solo gli iiPhone di fascia alta (incluso iPhone Air) ma non gli iPhone 18 che arriveranno appunto assieme ad iPhone 18e.