Lo smartphone infinix Hot 20 è in sconto a metà prezzo

Se volete comprare un telefono Android di ultima generazione, potente e performante, spendendo poche centinaia di euro, allora non fatevi sfuggire questa offerta: lo smartphone infinix Hot 20, per un periodo di tempo limitato, si acquista a metà prezzo.

Rispetto alla generazione precedente usa una CPU che arriva a 2.4 GHz, quindi del 20% più veloce rispetto alla generazione precedente; monta poi una memoria UFS che promette una risposta rapida per l’apertura di app e per i videogiochi. A tal proposito segnaliamo la presenza della tecnologia LinkPlus 1.0 che alloca in modo intelligente la rete wireless e il traffico dati, riducendo il consumo energetico.

Lo schermo è un pannello da 6.6 pollici con risoluzione Full HD+, rapporto di contrasto 1900:1 e refresh fino a 120 Hz, che offre così una elevata fluidità sia quando si naviga sia, soprattutto, quando si gioca.

Lato fotografico è dotato di una fotocamera Super Nightscape da 50 MP con apertura di diaframma pari a f/1.6 che cattura foto luminose anche in ambienti poco illuminati.

La batteria invece è da 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 18 Watt, promettendo fino a 3 giorni di autonomia in standby con una sola carica, oppure 125 ore di ascolto musicale o 20 di navigazione browser; inoltre una telefonata di 110 minuti consuma solo il 5% di energia. La ricarica avviene tramite presa USB-C e c’è il supporto anche alla ricarica inversa, con potenza di uscita pari a 5 Watt.

Monta 4 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di capacità, una presa jack audio da 3,5 millimetri, modulo NFC, e presenta uno scanner per le impronte digitali a lato.

C’è anche la tecnologia Dar-link 2.0 che usa gli algoritmi di intelligenza artificiale per apprendere le abitudini di utilizzo del telefono identificando e prevedendo i requisiti e le risorse necessari per i vari utilizzi, migliorando sensibilmente la resa nei giochi e l’autonomia complessiva.

infinix Hot 20 è un telefono Android con connettività 5G e interfaccia XOS 10.6. E’ disponibile in tre varianti di colore – blu, nero oppure verde – e al momento come dicevamo è in sconto a metà prezzo: invece di 445,96 euro ve lo portate a casa per 222,98 euro. L’offerta è valida soltanto per i primi 3.000 pezzi venduti.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.