Lo smartphone POCO C40 è in sconto a metà prezzo

Gli smartphone di POCO sono ben noti per la loro qualità in rapporto al prezzo davvero concorrenziale, ma con l’offerta attuale il modello C40 è un vero affare perché è un ottimo prodotto che in questo momento potete pagare la metà.

POCO C40 è davvero leggero (pesa 200 grammi appena) nonostante presenti un ampio schermo da 6,71 pollici. Nello specifico si tratta di un pannello con risoluzione HD+ a 1.650 x 720 pixel e con copertura in vetro Corning Gorilla Glass, quindi ampio e dalla buona risoluzione per poter mostrare foto e video in alta qualità.

La batteria è davvero capiente: parliamo di 6.000 mAh che promettono fino a 32 ore di utilizzo in chiamata oppure 86 ore in ascolto musicale, o 20 ore in visione video oppure 17 ore se lo si usa per la navigazione GPS. E vista la capacità, c’è la ricarica rapida a 18 Watt tramite USB-C per ripristinare l’energia nel più breve tempo possibile.

Questo telefono usa un processore octa-core JLQ JR510 fino a 2.0 GHz affiancato da una GPU Mali-G52 e 4 GB di RAM, mentre per la capacità l’utente ha a disposizione 64 GB dove installare app e archiviare foto, e se non dovesse bastare può sempre aggiungere una microSD fino a un massimo di 1 TB di spazio aggiuntivo.

Lato multimediale c’è una fotocamera posteriore da 13 MP con apertura f/2.2 affiancata da una camera di profondità da 2 MP con f/2.4, mentre la fotocamera frontale è da 5 MP con apertura f/2.2, tutte capaci di registrare video in Full HD a 30 fps.

È uno smartphone 4G LTE con Android 11 e Bluetooth 5.0 per la connessione a basso consumo energetico, c’è la presa jack audio da 3,5 millimetri per le cuffie e la radio FM. Certificato IP52 per resistere a polvere, sabbia e spruzzi d’acqua, è spesso 9 millimetri. Non mancano infine il sensore per la scansione delle impronte digitali sul retro e il sistema di riconoscimento del volto con AI.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 236,30 € risparmiate il 56% pagandolo 103,03 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.