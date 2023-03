Amazon annuncia Offerte Primavera con sconti fino al 40%

Con tempismo perfetto come da tradizione, ormai da diversi anni a questa parte, anche quest’anno Amazon annuncia le Offerte di Primavera 2023, una maratona di tre giorni dal 27 al 29 marzo con sconti fino al 40% per centinaia e centinaia di prodotti in tutte le categorie.

Il colosso dell’e-commerce ha iniziato a informare i clienti con una campagna via email. Da qui si apprende che le Offerte di Primavera Amazon 2023 iniziano ale ore 18 di lunedì 27 marzo e terminano mercoledì 29 marzo a mezzanotte.

Ma anche se a calendario mancano solo pochi giorni, in realtà Amazon ha già iniziato a scaldare i motori proponendo ancora più offerte e prodotti nella sezione Offerte Lampo con sconti che partono da pochi punti percentuali per arrivare al 15%, 20%, 35% e in alcuni casi anche 50% e oltre.

Questo vale per tutte le categorie principali, ormai numerosissime, che includono Informatica e Software, TV, Home cinema e Film, Moda, Cellulari e accessori, dispositivi audio, passando per bellezza, videogiochi, Fai da te e tantissime altre ancora.

Nel momento in cui scriviamo nella sezione Dispositivi Amazon sono proposti in offerta i router eero Pro Wi-Fi estender per reti mesh: il set singolo a 97 euro invece di 139,99 euro con sconto del 31%, mentre il set da tre unità a listino per 379,99 euro è in sconto del 30% a 265 euro.

Si tratta di una sorta di Black Friday primaverile che interessa i lettori in quanto la gran parte dei prodotti in promozione fanno capo alla categoria Tecnologia e, come accade durante la stagione di acquisti di fine novembre, anche qui chi prima arriva difficilmente resta a bocca asciutta.

E’ lecito aspettarsi che le migliori offerte andranno a ruba ed è per questo che Macitynet anche quest’anno seguirà l’evento pubblicando costantemente articoli che si incastreranno tra una notizia e l’altra, in modo da non perdere troppo tempo tra il lancio della promozione e la segnalazione ai nostri lettori.

Nell’attesa di mostrarvi i primi articoli che segnalano le novità più importanti del momento potete già fare un giro all’interno di questa pagina di Amazon dove l’azienda raccoglie tutti i prodotti in sconto compresi quelli appunto che fanno parte dell’anteprima Offerta di Primavera 2023.