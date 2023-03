In vendita false unità SSD di Samsung

Alcune unità SSD NVMe di Samsung, modello 980 Pro nella variante da 2TB, si trovano in circolazione proposte anche a prezzi troppo bassi rispetto al normale prezzo di listino, così bassi da sembrare impossibili: quello che sembra un affare è in realtà sono unità contraffatte, false che non permettono di ottenere le prestazioni possibili con la reale unità SSD PCIe Gen 4.0 del produttore.

Si tratta in pratica un prodotto completamente diverso, con prestazioni molto più modeste rispetto a quelle offerte dall’unità originale. Si trovano in vendita unità SSD fasulle vendute come se fossero di Samsung, sulle quali è presente un semplice adesivo per ingannare ignari acquirenti.

Come le false unità SSD ingannano gli utenti

Le false unità SSD in questione sembrano ben realizzate e a completare l’illusione c’è anche il riconoscimento come unità realmente prodotta da Samsung da un software come Magician per la gestione delle unità SSD del produttore. Il sito Tom’s Hardware riferisce che testando una unità fasulla, questa evidenzia prestazioni inferiori del 50-60% rispetto ai 7.000 MB al secondo (teorici) di una reale unità SSD Samsung 980 Pro.

Rimuovendo l’adesivo, si evidenzia la presenza di memorie 3D NAND al posto delle nuove memorie V6 V-NAND TLC, e l’uso di un controller senza marchio. L’insieme di questi elementi abbassa la velocità a 4.800 MB/s, rendendole non adatte ad esempio con una console come PS5 per la quale Sony suggerisce unità che supportino velocità di lettura sequenziale di 5,500 MB/s o superiore.

Lo shock da SSD non è solo nel prezzo

Non è la prima volta che vengono messe in vendita unità di archiviazione contraffatte e da tempo circolano su vari siti di vendita online unità SSD fasulle a prezzi assurdi, dispositivi non solo con prestazioni scadenti ma anche inaffidabili, in grado di mettere a repentaglio i dati.

Un classico sono i finti SSD da 20 o 30TB, venduti a prezzi troppo belli per essere veri: aprendoli, al loro interno si scopre nella migliore delle ipotesi una comune (e lenta) stick USB da pochi GB, riprogrammata per mostrare una apparente capacità di molti TB.

Alto rischio di perdita dei dati

Ovviamente quando si comincia a saturare la reale capacità di archiviazione, arrivano i guai (vengono sovrascritti i dati più vecchi, rendendo impossibile il ripristino). I falsari delle unità SSD esterne arrivano al punto di inserire dei veri e propri pesi all’interno degli astucci per ingannare l’utente; quando quest’ultimo si accorge dell’inganno è spesso troppo tardi.

Quando vedete in giro offerte troppo allettanti per essere vere, fermatevi a riflettere: è molto probabile che il prodotto sia contraffatto. Le unità SSD, in modo particolare quelle di grandi capacità, sono costose ed è impossibile per qualsiasi negoziante o sito web venderle a un decimo del normale prezzo di listino.

Dove acquistare il vero SSD Samsung 980 Pro

Per evitare false unità SSD e avere la certezza di acquistare l’originale anche su Amazon è disponibile in negozio ufficiale Samsung. Nel momento in cui scriviamo il modello 980 Pro da 2TB è proposto scontato del 20% a 184 euro, mentre il prezzo ufficiale di listino è di 230 euro.

Invce a questo indirizzo un nostro articolo su tutto quello che bisogna sapere sulle unità SSD.