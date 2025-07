Lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9 Oral-B con Ai, solo 199,99

Su Amazon trovate in offerta Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9, pensato per l’igiene orale quotidiana con supporto intelligente. Il costo è di 199,99€, in calo rispetto ai 329€ del prezzo di listino

Design avanzato e display interattivo

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9 è dotato di testina rotonda con micro-vibrazioni delicate, progettata per rimuovere efficacemente la placca e garantire una sensazione di pulizia profonda. Il display a colori mostra lo stato della batteria, le modalità attive e offre indicazioni durante lo spazzolamento. Include un sensore che cambia colore per avvisare se si sta applicando troppa o troppo poca pressione, evitando irritazioni gengivali.

Spazzolamento personalizzato con intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale di Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9 riconosce la tecnica di spazzolamento e guida l’utente per raggiungere tutte le aree della bocca. Le 7 modalità disponibili – tra cui Pulizia Profonda, Sbiancamento, Denti Sensibili e Protezione Gengive – permettono di adattare la pulizia alle diverse esigenze. Il rilevamento in tempo reale favorisce l’apprendimento delle abitudini corrette fin dal primo utilizzo.

Accessori utili per l’uso quotidiano e in viaggio

Nella confezione di Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9 sono inclusi una custodia da viaggio rigida con funzione di ricarica e una base magnetica per la ricarica rapida in 3 ore. La batteria ha un’autonomia di circa due settimane. Il kit comprende anche due testine e un supporto per tenerle ordinate. Una soluzione pensata per chi vuole mantenere una corretta igiene orale anche lontano da casa.

Il prezzo di listino di questo modello è di 329€. È stato scontato in precedenza a 292 € ma ma oggi è disponibile su Amazon a 199,99€.