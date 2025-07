Baseus USB C 10Gbps, l’hub che vi da tutto a poco prezzo, sol 25€

Amazon propone oggi Baseus Hub USB C 10Gbps, un adattatore multifunzione,con porta Ethernet Gigabit, uscita video 4K e supporto Power Delivery 100W per la ricarica, pensato per trasferimenti dati rapidi e connessioni estese. Da 36,99€ si passa a 25,00€.

Porta dati da 10Gbps e uscita video 4K

Il Baseus Hub USB C 10Gbps offre tre porte dati ad alta velocità: due USB-A e una USB-C, tutte con supporto al trasferimento fino a 10Gbps. È una soluzione adatta per chi lavora con file di grandi dimensioni, come video in alta definizione, presentazioni e backup rapidi.

Il supporto video tramite porta HDMI 4K a 60Hz permette inoltre di collegare monitor esterni o TV, utile per videoconferenze, presentazioni o intrattenimento domestico.

Connessione stabile con porta Ethernet integrata

Tra le funzionalità principali spicca la porta Ethernet Gigabit, pensata per garantire una connessione cablata veloce e affidabile.

Risulta particolarmente utile in contesti di smart working, durante streaming, call aziendali o sessioni di gioco online, dove le connessioni wireless possono causare ritardi o instabilità.

L’adattatore è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi moderni tramite ingresso USB-C.

Funzioni aggiuntive per lavoro e privacy

Oltre alla connettività, il dispositivo include una porta USB-C Power Delivery da 100W per alimentare computer portatili e altri dispositivi compatibili, offrendo fino a 85W in uscita. Una funzione peculiare è il pulsante spegni schermo: con un clic è possibile oscurare il display esteso senza disconnettere il dock, utile in ambienti condivisi per proteggere la privacy o semplificare la gestione multitasking.

Il prezzo pieno dell’adattatore è 36,99€, ma in questi giorni si trova su Amazon a 25,00€. Un’offerta particolarmente interessante per un vasto pubblico alla ricerca di maggior flessibilità nell’uso dei propri dispositivi.

