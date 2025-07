Microsoft Office Mac e PC per sempre al prezzo più basso di sempre

Se siete alla ricerca di una suite per aumentare la vostra produttività su PC o Mac, questo è il momento giusto per approfittare di un’offerta decisamente vantaggiosa. Durante la promozione estiva di Godeal24, è possibile acquistare licenze Microsoft Office 2021 e 2019 a prezzi tra i più bassi dell’anno, valide per uso a vita su un singolo dispositivo.

Le offerte disponibili sono davvero tante e prima di lasciarvi alla lista completa vi segnaliamo che i prezzi di Office sono stati tutti ribassati per l’occasione. Praticamente, si parte da 15 euro per la versione 2016, non certamente l’ultima disponibile sul mercato, ma ancora affidabile e ricca di funzioni.

Oltre alle singole licenze, inoltre, vi segnaliamo la disponibilità delle multi licenze. Ad esempio, Office 2021 Professional Plus per 5 PC è disponibile a 130,25, praticamente 26 euro a PC.

Offerte su Microsoft Office – codice sconto “MAC62”

Offerte anche sulle versioni precedenti:

Le offerte, comunque non si esauriscono solo in Office. Per chi fosse alla ricerca di una licenza genuina di Windows e Office può approfittare dei bundle cumulativi, che permetteranno un ulteriore risparmio.

Se state ancora utilizzando Windows 10, è arrivato il momento di aggiornare. Microsoft terminerà ufficialmente il supporto per questo sistema operativo il 14 ottobre 2025: ciò significa che non verranno più rilasciate patch di sicurezza o aggiornamenti.

Tuttavia, oggi è possibile passare a Windows 11 Professional approfittando di un’offerta davvero conveniente: solo 13,55€ (anziché 199€) utilizzando il codice sconto “MAC50” sul sito Godeal24.

Windows 11 Pro rappresenta una soluzione efficace per dare nuova vita anche a computer più datati, migliorandone prestazioni e sicurezza. Inoltre, per chi desidera un tocco in più grazie all’intelligenza artificiale, il sistema include Microsoft Copilot, un assistente integrato basato su tecnologia OpenAI, che offre funzionalità simili a ChatGPT.

Coupon “MAC62”:

Ricordiamo che oltre al risparmio, l’acquisto su Godeal24 permette di ricevere le chiavi acquistate in modo immediato, trattandosi di chiavi digitali, verificate e garantite.