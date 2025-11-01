Logitech MK295 Kit Mouse e Tastiera silenziosi, solo 29,99 euro

Su Amazon è in sconto il Logitech MK295 Kit Mouse e Tastiera Wireless, pensato per lavorare o studiare senza rumori fastidiosi, perfetto per un Mac mini. Ora costa solo 29,99€ invece di 34,99€.

Design completo e digitazione silenziosa

Il Logitech MK295 combina una tastiera full-size con layout italiano e un mouse compatto, entrambi dotati della tecnologia SilentTouch, che riduce del 90% i suoni di digitazione e clic. La tastiera offre tasti comodi, piedini inclinabili e una fila di tasti funzione dedicati a scorciatoie multimediali. Il design resistente agli schizzi aiuta a proteggerla da piccoli incidenti durante l’uso quotidiano.

Mouse sagomato e autonomia prolungata

Il mouse incluso ha una forma ergonomica, pensata per adattarsi comodamente alla mano anche dopo ore di utilizzo. I clic sono silenziosi ma precisi, e il tracciamento ottico garantisce movimenti fluidi su diverse superfici. L’autonomia è un altro punto di forza: fino a 36 mesi per la tastiera e 18 mesi per il mouse, con batterie incluse e interruttori di accensione per risparmiare energia.

Connessione wireless stabile fino a 10 metri

Il set si collega via radiofrequenza con un ricevitore USB Unifying compatto, che garantisce una connessione stabile fino a 10 metri di distanza. Basta inserire il dongle nella porta USB del computer per iniziare subito a lavorare, senza necessità di software o driver. Il kit è compatibile con sistemi Windows 10 e versioni precedenti, oltre che con ChromeOS, rendendolo adatto a diversi ambienti di lavoro o studio.

