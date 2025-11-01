Svelato il trucco segretissimo per leggere i messaggi cancellati su WhatsApp: non potranno nasconderti nulla

La funzionalità “segreta” per accedere ai contenuti che vengono eliminati dalla chat, è facilissimo e tutti vogliono farlo

Da qualche tempo ormai WhatsApp ha inserito la possibilità di eliminare i messaggi inviati non solo per se stessi ma anche per tutti i partecipanti a una chat, una funzione che all’inizio è stata accolta con grande entusiasmo. A chi non è mai capitato di sbagliare chat e inviare un messaggio a un’altra persona? Per questo avere la possibilità di rimediare a eventuali brutte figure è sicuramente qualcosa che piace agli utenti.

Ma può capitare anche che un messaggio sia eliminato per errore e in questo caso cancellarlo può creare problemi. Per fortuna c’è un trucco per riuscire a recuperare i messaggi che sono stati eliminati, conoscerlo può aiutare a recuperare conversazioni cancellate erroneamente.

Come recuperare i messaggi cancellati su WhatsApp

Per riuscire a leggere i messaggi che sono stati eliminati su WhatsApp ci sono diversi modi, ovviamente sia per iPhone che per Android. Nel primo caso se si ha il backup iCloud attivato, non c’è alcun problema, basterà disinstallare l’applicazione e reinstallarla attraverso l’app Store, poi si dovrà procedere all’attivazione ripristinando il vecchio backup e così i messaggi torneranno a essere leggibili.

Per i sistemi Android, invece, ci sono più modi. Se si ha una versione 11 bisogna andare su “Impostazioni”, selezionare “Notifiche” e successivamente “Cronologia delle notifiche” e cliccare su “Attiva”. Altrimenti si può procedere a reinstallare WhatsApp con un backup precedente. Altrimenti esistono diverse applicazioni esterne che offrono la possibilità di risalire ai messaggi che sono stati cancellati e si credeva fossero irrecuperabili.

In questo caso, però, è fondamentale prestare la dovuta attenzione poiché molte – parliamo di quelle non accreditate – potrebbero celare malware, con tutte le conseguenze che “un’infezione” comporta. Tra le app sicure c’è Get Deleted Messages, che è disponibile su Play Store in due versioni, una gratuita e una a pagamento, al costo di 3.99 euro. Altrimenti c’è Notisave, che è gratuita e considerata molto sicura.

Sono tutti metodi che permettono di “rimediare all’errore” di aver cancellato un messaggio, che magari poteva essere importante perché conteneva informazioni utili. Ma riuscire a recuperare parti di testo che si credeva aver cancellato potrebbe tornare utile anche per altre ragioni, a seconda dell’utilizzo che si fa dell’opzione e dell’app WhatsApp. Ad ogni modo sarà importante sapere che un messaggio cancellato non è “perduto per sempre”, ci sono diversi sistemi per ripristinarlo.