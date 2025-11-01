Facebook Twitter Youtube

Google lavora su una versione di Maps che mostra solo il minimo indispensabile

Di Mauro Notarianni
Mappe in modalità essenziale
Immagine di AndroidAuthority

Big G sta testando una modalità risparmio energetico per l’app Google Maps; riferimenti sono stati individuati nell’ultima beta dell’app per Android, e riguardano una opzione che dovrebbe permettere di mostrare una schermata in bianco e nero, eliminando dallo schermo quasi tutti gli elementi dell’interfaccia durante la navigazione.

A riferirlo è il sito AndroidAuthority spiegando che la novità è inclusa nella versione  25.44.03.824313610 e si attiva mediante il tasto di accensione fisico del telefono e non da qualche menu o pulsante. L’interfaccia super-semplificata elimina le etichette dalla mappa e non mostra neanche i nomi delle strade che si stanno per incontrare, e le indicazioni dove il conducente dovrebbe svoltare.

La modalità supporta le indicazioni a piedi, in auto e per i veicoli a due ruote; non è dato sapere se questa funzione sarà supportata anche con la modalità “trasporti pubblici”; non è (almeno al momento) utilizzabile con il display orientato orizzontalmente.

Solo un esperimento?

L’idea sembra buona ma secondo AndroidAutority l’implementazione è ancora “traballante” per usare un eufemismo; è probabile che il lavoro non sia ancora completo e non sono del tutto chiare le intenzioni di Google (che al momento non ha rilasciato dichiarazioni).. È anche possibile che la funzionalità in questione sia solo un test e che niente di tutto queasto arriverà in futuro; dovremmo saperne di più nelle prossime settimane, man mano che Big G aggiornerà l’app.

Google lavora su una versione di Mappe che mostra solo il minimo indispensabile - macitynet.it
Esempio di mappe visualizzate con dettagli minimi

A questo indirizzo trovate un nostro articolo che racconta l’incredibile storia di come nacquero i primi navigatori navigatori satellitari.

