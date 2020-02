Logitech StreamCam: videocamera specializzata nello streaming per Youtubers e Creators

Logitech commercializza una nuova videocamera comptibile Mac e Windows. Si chiama StreamCam, promette “una eccellente qualità delle immagini”, offre due microfoni frontali, opzioni di montaggio versatili e connettività USB-C; è presentata come “perfetta” per trasmettere sulle piattaforme di streaming.

La videocamera può essere sfruttata con “Capture”, software dlelo stesso produttore che abilita le funzioni automatiche di StreamCam per esposizione, inquadratura, stabilizzazione e altro, consentendoconsentendo al’utente ti di dedicarti solo alla creazione dei contenuti.

Il produttore evidenzia la possibilità di riprodurre in streaming e registrare video “con movimento fluido e dettagli nitidi” con risoluzione Full HD 1080p a 60 fotogrammi al secondo. Il tracciamento facciale basato su intelligenza artificiale promette “messa a fuoco ed esposizione impeccabili”, indipendentemente da dove si trova l’utente. L’esposizione automatica garantisce i risultati migliori in diverse condizioni di illuminazione.

L’accessorio ha la peculiarità di essere installabile in orizzontale e in verticale, offrendo il Full HD nel formato 9:16 perfetto per le storie di Instagram e Facebook. Il supporto per monitor garantisce le funzionalità di inclinazione e panoramica, ma la videocamera può anche essere montata su un treppiede. La funzione integrata di stabilizzazione elettronica dell’immagine riduce le vibrazioni della videocamera causate da urti o movimenti accidentali.

La videocamera è compatibile con macOS 10.14 o seguenti e Windows 10 e, come accennato, utilizza la connessione USB-C.

È ottimizzata per Open Broadcaster Software (OBS), XSplit e Streamlabs e consente di trasmettere contenuti su Twitch, YouTube e altre piattaforme. È disponibile in due colorazioni (Grafite o Bianco) e il prezzo di listino è di 159,00 euro. Nella confezione sono inclusi il supporto monitor e supporto treppiede.

L’obiettivo in “vetro Full HD Premium” è f/2.0 – lunghezza focale 3,7 mm Campo visivo: 78° (diagonale), la essa a fuoco automatica (10 cm – infinito)/messa a fuoco automatica basata su tracciamento facciale con Logitech Capture. Sul versante audio abbiamo due microfoni omnidirezionali con filtro di riduzione del rumore e canale stereo o dual mono. Le dimensioni (senza supporto) sono: 66 mm x 58 mm x 48 mm; il peso è di 150g.

La telecamera è già in vendita su Amazon a 165 Euro Iva compresa.