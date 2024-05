Da Logitech e Wacom tre bundle per produttività e creatività in sconto

Pubblicità

Propopsti su Amazon con sconti fino al 30% e oltre, tre pacchetti di accessori firmati Logitech e Wacom pensati per appassionati di grafica e studenti: tre coppie di dispositivi uniti per la cura di design e funzioni, in grado di accompagnare l’utente in ogni fase, dall’ispirazione alla realizzazione finale.

Kit per lavorare ovunque

Un kit di accessori di lavoro torna sempre utile, ma quello Logitech e Wacom propone una soluzione originale, su misura per creativi: include la tastiera Logitech Pebble K380s e la tavoletta grafica con penna One by Wacom.

La tavoletta grafica con penna One by Wacom è associata a una penna reattiva, ergonomica e sensibile alla pressione, che permette di realizzare bozzetti, disegnare, fare editing di foto o inserire facilmente annotazioni nei PDF. È compatibile con la maggior parte dei software creativi e con molte piattaforme di apprendimento online.

La tastiera Logitech si riconosce al volo per il design minimal, tutto colorato per una periferica realizzata al 45% in plastica riciclata: contribuisce con un tocco originale alla scrivania di lavoro ma si porta facilmente anche nello zaino.

Grazie al software LogiOptions+ è possibile personalizzare i tasti per associare la tastiera fino a tre dispositivi diversi, creare scorciatoie e animazioni (con le emoji) e tanto altro, facendo risparmiare tempo nelle operazioni che svolgiamo tutti i giorni. Il prezzo di listino dei due prodotti è di 63,89 euro, ma grazie al bundle in offerta si compra con il 26% di sconto da questa pagina di Amazon a 46,99 euro.

Kit colorato

L’ultima coppia di bundle è composta dal mouse Logitech Pop e dalla tavoletta grafica con penna Wacom Intuos S. Il mouse è colorato, indicato per esprimere la propria personalità e gusti sulla scrivania e in qualsiasi altro posto.

Sempre grazie a LogiOptions+ il pulsabnte superiore si può personalizzare, per esempio per accedere al menu delle emoji, per assegnare il comando di invio della propria emoji preferita in un solo tocco o altre scelte rapide, come la disattivazione dell’audio del microfono o l’acquisizione di screenshot e così via.

Inoltre, come se leggesse nel pensiero, larotella di scorrimento SmartWheel può passare dalla modalità di alta precisione a quella di scorrimento veloce per scorrere anche le pagine e i documenti più lunghi a velocità mai vista. Grazie alla connettività Bluetooth oppure al ricevitore USB, il mouse si può connettere fino a tre dispositivi diversi.

La tavoletta grafica con penna Wacom Intuos S permette di dar vita alle idee grazie a una penna leggera e precisa. Facile da configurare e personalizzare, la tavoletta è consigliata per chi si dedica per la prima volta al disegno, alla pittura e al fotoritocco con Mac o PC, include tre applicazioni creative per muovere i primi passi.

Il prezzo di listino dei due prodotti è di 95,79 euro, ma grazie al bundle in offerta si compra con il 37% di sconto da questa pagina di Amazon a 59,99 euro.

Kit per creativi

Per non perdere l’intuizione bisogna mettere nero su bianco: il kit per creativi include il mouse Logitech MX Master 3S e il display interattivo Wacom ONE. Il mouse Logitech offre clic silenziosi e rotella scroller elettromagnetica MagSpeed: permtte di scorrere fino a 1.000 pagine in un secondo e allo stesso tempo risulta super precisa, per fermarsi esattamente al pixel indicato dall’utente.

Il mouse è affiancato dal display interattivo Wacom compatto e versatile: grazie alla penna digitale integrata permette di disegnare e progettare in 3D, di colorare o di prendere appunti con facilità, come su un foglio di carta. Il display touch Full-HD è da 11,6” e può essere personalizzato in base alle singole esigenze.

Il prezzo di listino dei due prodotti è di 459,59 euro, ma grazie al bundle in offerta si compra con il 22% di sconto da questa pagina di Amazon a 359,99 euro. I tre kit Logitech e Wacom in sconto sono disponibili fino a venerdì 31 maggio a partire da questa pagina di Amazon.