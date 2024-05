Su Apple TV pochi emulatori per un limite di tvOS

Pubblicità

Mentre App Store si popola di emulatori dopo il cambio di regole da parte di Apple, Apple TV non gode dello stesso supporto. A spiegare il perché è stato lo sviluppatore dell’emulatore Delta per iPhone: il motivo principale sono le limitazioni di tvOS.

Apple TV non manca di giochi, grazie ad Apple Arcade, ma una discussione tra sviluppatori online ha evidenziato come ogni gioco e app su tvOS debba affrontare una limitazione di archiviazione.

Ogni applicazione, infatti, ha un massimo di 500KB per salvare tutto ciò di cui ha bisogno, dai punteggi allo stato, o nel caso degli emulatori, persino le ROM dei giochi. Facile capire, dunque, che molti emulatori non potranno mai esistere sul set top box della Mela.

Scrivendo su Mastodon, Ole Begemann, autore di un libro su Swift, spiega che in realtà su Apple TV si può salvare più di 500KB, ma con un rischio: qualsiasi cosa salvata oltre questo limite può essere cancellata da tvOS in qualsiasi momento quando Apple TV 4K è a corto di spazio.

Un post sui social media critica tvOS per non consentire alle app una memoria persistente, influenzando in particolare i salvataggi e i dati dell’emulatore RetroArch disponibile su Apple TV. In risposta a Begemann, anche lo sviluppatore di emulatori Riley Testut ha rivelato la problematica con questi limiti:

La mancanza di memoria persistente è onestamente un grande motivo per cui non ho ancora portato Delta su Apple TV

L’emulatore RetroArch è disponibile su Apple TV, ma una discussione su Resetera, scatenata dal thread di Begemann, vede gli utenti lamentarsi di questa stessa limitazione. Su Reddit, i consigli ai nuovi utenti su come caricare le ROM dei giochi in RetroArch includono l’uso della cache, ma finora nessuno ha commento il fatto che queste potrebbero essere cancellate da tvOS in qualsiasi momento.

La parola ad Apple

La documentazione di Apple spiega che i dati memorizzati oltre il limite di 500KB sono salvati in una cache che non viene svuotata mentre il gioco, o altra app, è in esecuzione. “Tuttavia, quando lo spazio è ridotto e l’app non è in esecuzione, questi dati possono essere cancellati”.

Anche quella cache, però, ha un limite. Questa, insieme a tutto il codice e alle risorse dell’app come immagini e audio, deve rientrare in un massimo di 4GB, in realtà leggermente meno. Apple, infatti, avverte:

Non utilizzare l’intero spazio della cache poiché questo può causare risultati imprevedibili

Apple nota che “L’app può memorizzare e recuperare dati utente su iCloud” presentandolo come una soluzione. Tuttavia, il download da iCloud è lento e aggiunge complessità all’app poiché deve gestire se i dati sono memorizzati localmente o meno.

Uno sviluppatore anonimo, noto con il nickname Ezekiel su Mastodon, ha poi affermato che è stato questo limite di archiviazione a determinare la fine di Minecraft per Apple TV. Ricordiamo che Minecraft è stato lanciato su Apple TV nel 2016, poi ritirato. Probabilmente, il motivo è adesso noto. Viene da chiedersi, a questo punto, come Provenance risolverà questi problemi.

Emulatori su Mac

Se siete appassionati di retro gaming non dimenticate di leggere questa guida su come giocare alle vecchie glorie su Mac.