Logitech Z-625, musica, film giochi con audio da bomba: solo 129,99 euro

Un sistema audio potente a tre vie, capace di esaltare l’audio dei giochi oppure permettere di ascoltare un film con bassi profondi e coinvolgenti o, magari, creare la colonna sonora di casa a 129,99 euro? Andate su Amazon dove oggi trovate al miglior prezzo di sempre il sistema Logitech Z-625.

Questo gruppo di altoparlanti sono un vero affare a questo prezzo. Hanno una potenza di 200W RMS, ingresso ottico, compatibilità Bluetooth, controlli diretti su uno dei due satelliti. Nascono essenzialmente per il mondo del gaming ma hanno una resa eccellente anche in tutti gli altri settori, incluso quello dell’home cinema. Non a caso sono certificati anche THX. Il vero “gioiello della corona” è il subwoofer che viene giudicato da tutte le recensioni come un elemento capace di esaltare alcune specifiche scene, rendendo coinvolgente una sparatoria, un momento di suspance, una corsa in auto. “Fa tremare la casa” è il commento più frequente…

Grazie al Bluetooth integrato è possibile ascoltare facilmente musica da dispositivi mobili oppure collegare anche in situazioni complesse un TV o un computer. L’ingresso in fibra ottica, là dove si può usare, aumenta la qualità dell’audio in uscita da un Blu-Ray o da una televisione.

Logitech Z-625 sul mercato costa non meno di 200 euro. Su Internet si trova anche a meno come 160 o 180 euro e in effetti questo è il prezzo che ha sempre avuto su Amazon. Ma nel corso delle ultime ore il suo costo è sceso a solo 129,99 euro, un vero affare da prendere al volo.

