Screenshot Maker for macOS cattura le schermate usando qualsiasi forma

La software house Apso MB, sviluppatori indipendenti lituani, ha annunciato la disponibilità di “Screenshot Maker – Pro Creator 1.0”, nuova utility per la cattura di schermate per macOS. L’applicazione in questione integra una serie di strumenti di disegno che permettono di catturare qualunque elemento visualizzato sullo schermo del Mac disegnando forme di qualunque tipo. È possibile usare il puntatore del mouse per delineare figure sullo schermo e catturare aree specifiche. Gli strumenti consentono di creare disegni con curve, ovali e altri elementi per catturare in modo nuovo le aree definite.

Oltre agli strumenti di disegno manuale, Screenshot Maker – Pro Creator offre forme di default per catturare schermate senza la necessità di disegnare manualmente le forme. Tra le forme disponibili, vi sono: stelle, nuvole, quadrati, cuori, triangoli, cerchi, fumetti e altre ancora. Gli utenti possono disegnare e salvare forme richiamabili dal menu “shape” per catturare forme dello stesso tipo in altre occasioni.

macOS integra di serie strumenti per catturare screenshoot (ne abbiamo parlato qui) ma questa utility offre funzionalità in più rispetto a quelle standard.

Screenshot Maker – Pro Creator può creare sfondi trasparenti intorno alle aree catturate, funzionalità utili per presentazioni, per l’inserimento in documenti, siti web ed eBook. Nel momento in cui scriviamo Screenshot Maker – Pro Creator 1.0 è offerto a 1,09 euro anziché 3,99 euro; il prezzo rimarrà scontato fino a fine luglio.