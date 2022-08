Longer sconta stampanti 3D: LK5 Pro e Orange 4K a prezzi mai visti

Se volete mettervi in casa una stampante 3D e auto-produrvi tutto quello di cui potreste aver bisogno, da piccoli oggetti a giocattoli, LONGER ha quel che fa per voi. In sconto oggi due stampanti. La prima a filamento, Longer LK5 Pro, la seconda a resina, Orange 4K. Ecco di che si tratta.

Anzitutto, per chi non la conoscesse, LONGER è una società di stampanti 3D fondata nel 2014, e che ha investito molto nella ricerca anche nel campo delle macchine per incisione laser dal 2020.

I due modelli oggi in offerta sono davvero diversi tra loro, perché utilizzano tecniche di stampa differenti. LK5 Pro è una strambante a filamento, mentre Orange 4K si serve della resina.

Per chi non conoscesse la differenza, il modello di stampa a filamento, detto FDM, impiega un filo di materiale termoplastico, che viene depositato a strati per creare un oggetto stampato in 3D tipicamente. Il secondo metodo, invece, impiega una resina liquida, che viene rilasciata per creare l’oggetto e che viene indurita applicando luce focalizzata o luce UV.

La prima stampate in offerta, quella a filamento, è il modello LK5 Pro, un vero cavallo di battaglia dell’azienda. L’area di stampa è molto più grande della maggior parte di stampanti 3D casalinghe: parliamo infatti di un volume pari a 30 x 30 x 40 centimetri, quindi di circa 10 centimetri più ampio su ciascuna delle tre direzioni.

E’ dotata di funzione di autolivellamento in modo da poter procedere con la stampa corretta senza dover regolare nulla manualmente ed è dotata di un ampio schermo touch a colori da 4,3 pollici dal quale è così possibile gestire tutto senza dover necessariamente collegare il computer sul quale è presente il file di stampa o il progetto.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, l’ugello raggiunge una temperatura di 190 – 250 °C, utilizza filamenti da 0,4 millimetri di diametro e stampa alla velocità massima di 1,8 centimetri al secondo. E’ inoltre dotata di una base di stampa in vetro-ceramica che promette una maggiore facilità di rimozione degli oggetti stampati al termine. Inoltre utilizza delle coperture in teflon che consentono di evitare scottature qualora si dovesse entrare a contatto con uno dei tubi a vista.

Al momento è in vendita sul sito ufficiale a 299,99 dollari grazie al coupon LK5PRO$30, che abbatte il prezzo di 30 dollari. Sulla stessa pagina verranno mostrati bundle per acquistare anche filamenti e risparmiare sul totale.

Orange 4K

La seconda offerta è sulla stampante 3D a resina, con ampio schermo LCD e ampio spazio di stampa, che consente di creare oggetti di 4,72 x 2.68x 6.69 pollici di grandezza. Grazie alla sua tecnologia di stampa ad alta precisione permette di creare oggetti dettagliati con una migliore superficie sulle miniature.

Orange 4K è costruita con guide a doppio rivestimento per una stampa più stabile e nessun problema di oscillazione. Ovviamente, la stampante gode di sorgenti luminose LED UV parallele per fornire una migliore uniformità, maggiore intensità nell’indirire la resina e tempi di polimerizzazione più brevi.

Orange 4K è compatibile anche con Chitubox e gode di un sistema di rilevamento della temperatura che arresterà la stampa nel caso di surriscaldamento e temperature troppo alte.

Al momento la trovate in offerta a 399 dollari, con uno sconto dal listino originale di 699 dollari. E’ disponibile anche la versione con un sistema mono di sorgente luminosa, che costa 149 dollari, in sconto dall’originale prezzo di 269 dollari. La resina per la stampa si trova, invece, a questo indirizzo.