iPhone 14 sarà costruito in India fin dal lancio

Apple sta diversificando la produzione su vari fronti in Cina e anche in altri paesi, ed ora per la prima volta un terminale della gamma iPhone 14 in arrivo sarà prodotto in parte anche in India fin dal lancio, praticamente in contemporanea con i tradizionali fornitori e assemblatori cinesi.

Finora infatti Apple ha sempre fatto affidamento esclusivamente ai partner storici in Cina per il lancio sul mercato dei nuovi prodotti più importanti, in primis Foxconn per iPhone. La mossa è svelata da Ming-Chi Kuo, uno dei più affidabili analisti nell’osservare l’universo di Cupertino e anticipare le novità in arrivo. Nelle scorse ore l’analista ha confermato e fornito ulteriori dettagli sui piani di diversificazione delle forniture di Apple in Cina e altrove.

Nei post successivi svela invece che iPhone 14 base da 6,1 pollici sarà il terminale della gamma che in parte verrà costruito in India fin dal lancio, simultaneamente con i fornitori in Cina: non a caso la produzione avverrà negli stabilimenti Foxconn in india. Finora infatti la produzione di nuovi modelli di iPhone in India era posticipata di almeno uno o più trimestri rispetto alla Cina.

Naturalmente nella catena di approvvigionamento Apple rimane ancora un divario immenso tra la capacità di produzione e delle unità spedite tra Cina e India. Ciò nonostante Kuo osserva che si tratta di «Una pietra miliare importante per Apple nella costruzione di un sito di produzione di iPhone non cinese».

Questo per l’analista significa due cose: la prima è che Apple sta cercando di ridurre gli impatti geopolitici sull’offerta. La seconda è che la multinazionale di Cupertino vede il mercato indiano come il prossimo driver di crescita.

Tutto quello che sappiamo sui terminali della nuova gamma iPhone 14 in arrivo a settembre è in questo approfondimento di macitynet. Invece per tutte le notizie e le novità su iPhone 14 si parte da questa pagina.