Apple TV Plus porta il baseball anche in Italia

Da questo momento Friday Night Baseball, le partite settimanali della MBL in streaming su Apple TV+, si possono seguire anche in Italia. Per il momento l’accesso a questo evento sportivo è gratuito, il che significa che per poterlo seguire è sufficiente essere soltanto abbonati ad Apple TV+, mentre più avanti potrebbe essere necessario acquistare un pacchetto aggiuntivo.

Al momento sono due gli eventi in programma che si potranno seguire anche alle nostre latitudini: il primo è l’incontro tra Washington Nationals e Philadelphia Phillies, che si giocherà al Citizens Bank Park di Filadelfia, l’altro invece vedrà sfidarsi i Cincinnati Reds contro i Milwaukee Brewers all’American Family Field di Milwaukee.

Trattandosi di eventi in diretta dalle nostre parti gli orari non sono tra i migliori, visto che la prima partita andrà in onda alle 00:25 mentre la seconda all’01:25 di sabato 6 agosto.

Nelle scorse ore Apple ha esteso lo streaming delle partite su Apple TV+ a quattro nuovi paesi: oltre all’ Italia si potrà seguire il Friday Night Baseball anche in Colombia, nella Repubblica Dominicana e in Germania. Apple ha inoltre pubblicato il programma di settembre che riportiamo qui di seguito per gli appassionati, attuali e futuri, che vorranno seguirli dai propri dispositivi:

Sabato 3 settembre, ore 01:00 Miami Marlins contro Atlanta Braves, ore 04:00 Philadelphia Phillies contro San Francisco Giants

Sabato 10 settembre, ore 02:00 Cleveland Guardians contro Minnesota Twins, ore 03:30 Atlanta Braves contro Seattle Mariners

Sabato 17 settembre, ore 01:00 Baltimore Orioles contro Toronto Blue Jays, ore 04:00 Los Angeles Dodgers contro San Francisco Giants

Sabato 24 settembre, ore 01:00 Boston Red Sox contro New York Yankees, ore 04:00 St. Louis Cardinals contro Los Angeles Dodgers

I doubleheader – che sono un insieme di due partite giocate tra le stesse due squadre nello stesso giorno – e i contenuti aggiuntivi come i programmi pre-partita e post-partita dal vivo potranno essere seguiti tramite l’app Apple TV su iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV 4K e Apple TV HD, oppure su console come Xbox e PlayStation selezionate, alcune Smart TV di marchi come Samsung e LG, oppure direttamente via web da questo indirizzo.

Il Friday Night Baseball ha debuttato su Apple TV+ nel mese di aprile e continuerà ad andare in onda per tutta la stagione 2022, che termina il 5 ottobre. Le partite possono essere viste anche negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Brasile, in Giappone, in Messico, in Corea del Sud e nel Regno Unito. Il programma fa parte dell’espansione dei servizi vociferata a maggio che prevede l’aggiunta di programmi in streaming, sport e pubblicità.