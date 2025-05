L’UE valuta una batosta per Shein, Temu e i pacchi dalla Cina

L’Unione Europea UE ha proposto l’introduzione di una tariffa fissa di 2 euro su ogni piccolo pacco inviato direttamente ai consumatori europei, principalmente dalla Cina, come misura per contrastare l’impatto crescente delle piattaforme di e-commerce a basso costo come Shein e Temu.

L’iniziativa, annunciata dal commissario europeo al Commercio Maroš Šefčovič, mira a coprire i costi doganali legati all’importazione di circa 4,6 miliardi di articoli ogni anno. La proposta prevede anche una tariffa ridotta di 0,50 euro per i pacchi inviati a magazzini invece che direttamente alle abitazioni.

L’obiettivo è incentivare i venditori a utilizzare canali logistici centralizzati, rendendo i controlli doganali più semplici ed efficienti. Una parte del gettito derivante dalla nuova tariffa su Shein, Temu e in generale sui pacchi provenienti dalla Cina sarà destinata al bilancio dell’UE, mentre il resto servirà a sostenere i costi crescenti delle operazioni doganali.

La portata della misura

Attualmente, oltre il 90% dei pacchi importati proviene dalla Cina. La proposta arriva in un contesto di preoccupazione crescente per la presenza sul mercato europeo di prodotti non conformi o pericolosi, e per le lamentele da parte dei rivenditori europei che denunciano concorrenza sleale.

L’iniziativa segue l’esempio degli Stati Uniti, dove il Presidente Donald Trump ha eliminato il regime “de minimis” che esentava dai dazi le spedizioni sotto gli 800 dollari, rendendo gli articoli a basso costo più onerosi per i consumatori americani.

Nel frattempo, Temu ha interrotto le spedizioni dirette verso gli USA e Shein ha posticipato la sua quotazione a Londra per ristrutturare il proprio modello di business.

In parallelo, l’UE intende eliminare la propria soglia “de minimis” di 150 euro, rendendo obbligatoria la registrazione IVA per i venditori e attribuendo loro la responsabilità legale per la qualità dei prodotti importati.

Tutti gli articoli dedicati al mondo economico – finanziario sono disponibili nella sezione Finanza e Mercato di macitynet.