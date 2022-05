I dispositivi Apple sono noti per essere più durevoli nel tempo e il Mac non fa eccezione. Questo ci permette di usarli molto più a lungo rispetto ai dispositivi della concorrenza, ma ciò non significa che dopo tanti anni le prestazioni rimangano invariate. In questo articolo vedremo in caso di Mac lento cosa fare per renderlo più veloce!

Cosa fare quando il Mac va lento?

Quando ti rendi conto che il tuo Mac non ha più le prestazioni che che ti aspetteresti puoi provare a compiere alcune operazioni per cercare di velocizzarlo.

Riordinare la Scrivania

Utilizzare la Scrivania del Mac come punto di appoggio dei file è un’abitudine molto diffusa che può avere degli effetti importanti rendendo il Mac lentissimo.

Per verificare se la tua Scrivania è troppo affollata, puoi aprire una qualsiasi finestra del Finder, cliccare con il tasto destro su Scrivania nella barra laterale e selezionare Ottieni informazioni. Una scheda ti mostrerà una serie di informazioni tra cui le dimensioni della Scrivania che è la somma dello spazio occupato dai file che contiene.

Se il peso della Scrivania si avvicina, o addirittura supera, il gigabyte è sicuramente necessario alleggerirla il più possibile. Per fare questo si possono cancellare gli elementi non più necessari e archiviare in altre cartelle tutto ciò che invece è importante conservare.

La Scrivania è una directory molto particolare. Tutto ciò che si trova sulla Scrivania viene pre-caricato per essere pronto all’uso per un’esperienza utente ottimale. Se però si eccede in questo si rischia di ottenere l’effetto opposto.

Svuotare le Cache

Come per la Scrivania anche le Cache del Mac hanno lo scopo di velocizzare e migliorare l’esperienza dell’utente, ma proprio come per la Scrivania, anche le Cache se sono troppo piene possono portare ad avere un Mac molto lento.

A differenza della Scrivania però le Cache non sono così semplici da individuare. Partiamo dalla Cache Utente, quella che solitamente contiene più file.

La Cache Utente si trova all’interno delle Libreria Utente, una directory nascosta all’utente per impedire modifiche indesiderate a file sensibili. L’operazione che stiamo per fare non comporta alcun rischio ma muoviamoci comunque con cautela:

Seleziona Vai nella barra del menu del Finder



Premi e tieni premuto il tasto Option per far apparire Libreria (la Libreria Utente) nella lista delle directory mostrate



Seleziona Libreria e individua al suo interno la cartella Cache. Per velocizzare la ricerca puoi premere il tasto “C” sulla tastiera



Premendo Command+I possiamo ottenere le informazioni della cartella Cache e vedere quanto è grande il suo contenuto, che è eliminabile senza effetti collaterali.

Per svuotare la Cache velocemente entra nella cartella, premi sulla tastiera Command+A (seleziona tutto) e trascina nel cestino la selezione. Ora che hai liberato la Cache Utente puoi svuotare il cestino.

Con un’operazione analoga puoi svuotare anche la Cache di Sistema anche se, a differenza della Cache Utente, di solito risulta abbastanza leggera.

Per accedere alla Cache di Sistema clicca ancora su Vai nella barra del menu del Finder. Seleziona Computer e vai su “Macintosh HD > Libreria > Cache”. In questo caso alcuni file potranno presentare l’icona del divieto, alcuni risulteranno non eliminabili, ma non c’è problema. Elimina ciò che ti è concesso eliminare, la Cache non deve essere per forza completamente vuota, l’importante è che non sia piena!

Saved Application State

Tra gli elementi che possiamo eliminare senza rischiare di compromettere il funzionamento del nostro amato Mac ci sono i file che conservano le informazioni necessarie per riaprire le applicazioni riproducendo le condizioni di quando sono state chiuse o quando viene riavviato il Mac. Ovvero i file di Saved Application State.

Per fare questo torniamo nella Libreria Utente, quella nascosta. Possiamo usare lo stesso metodo utilizzato per svuotare la Cache Utente oppure provarne un altro premendo dal Finder Command+Shift+G (Go to folder). Comparirà un campo di scrittura dove potrai inserire il percorso che ti serve. In questo caso il percorso è:

~/Library/Saved Application State/

Il primo carattere non lo troverai sulla tua tastiera, si chiama “tilde”: indica la User Home Folder e si ottiene premendo Option+5 (con la tastiera italiana). Se vuoi velocizzare l’operazione puoi anche copiare il percorso da questo articolo e incollarlo.

Come velocizzare macOS?

In alcuni casi è necessario invece agire più in profondità. Prima di andare sulle operazioni più invasive prova ad aggiornare il tuo Mac.

Se hai un Mac a base Intel, ti suggerisco di provare ad effettuare anche un reset della NVRAM seguendo le istruzioni fornite dalla pagina del supporto Apple.

Se tutto questo non funziona puoi creare un nuovo utente amministratore sul tuo Mac per testare se su un nuovo utente il Mac risulta più veloce. Se è così, puoi migrare tutti i dati da un utente all’altro ed eliminare il vecchio.

In caso contrario sarà necessario salvare i tuoi dati e ripristinare il Mac senza ricaricare backup da Time Machine (che potrebbe riportare sul tuo Mac, insieme a tutti i tuoi dati, anche i problemi che lo rallentano). La procedura di ripristino può variare in base al tipo di Mac e alla versione di macOS. Visita la guida ufficiale del supporto Apple per trovare quella che fa al caso tuo.