Apple Watch, uno studio per convalidare l’ECG nelle terapie oncologiche dei bambini

L’australiano Murdoch Childrens Research Institute (MCRI), sta lanciando un nuovo studio per convalidare l’uso dell’app ECG dell’Apple Watch nell’infanzia durante e dopo le terapie oncologiche.

Lo riferisce il sito MyHealthyApple, spiegando che l’MCRI è il più grande istituto di ricerca sulla salute dei bambini in Australia e tra i primi tre istituti di ricerca sulla salute infantile nel mondo per qualità e impatto delle ricerche

Lo studio prospettico coinvolge l’ambito pediatrico, adolescenti e giovani tra i 7 e i 18 anni, per convalidare l’uso dell’app che consente di tracciare l’elettrocardiogramma con l’Apple Watch per registra la frequenza e l’intensità dei segnali elettrici che producono il battito cardiaco. L’obiettivo è misurare il prolungamento dell’intervallo QT (un tratto dell’ECG) durante e dopo la terapia oncologica.

L’intervallo QT esprime il tempo necessario al miocardio ventricolare per depolarizzarsi e ripolarizzarsi. In caso di intervallo QT troppo corto o troppo lungo, esiste il rischio di aritmie ventricolari potenzialmente letali.

Un modo per verificare il parametro in questione da Apple Watch consiste nell’usare l’app QTc-Calculator (gratis su App Store); questa consente ai medici di calcolare il QT indicando la frequenza cardiaca, l’intervallo R-RR (un ciclo cardiaco) e la lunghezza dell’intervallo QT. È possibile ottenere tre diversi risultati da nove formule note come Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges, Goto, Mayeda, Kawataki, Rautaharju a e b.

L’app in questione si è rivelata utile (qui i dettagli) per monitorare alcuni parametri, semplificando il monitoraggio in tempo reale di potenziali irregolarità, per screening di massa e individuare la necessità di eventuali trattamenti.

Ik sensore cardiaco a bordo di Apple Watch si è dimostrato in diversi studi molto preciso. L’algoritmo proprietario progettato per classificare gli ECG ha mostrato una sensibilità di oltre il 98% e una specificità di oltre il 99% in FA, a confronto con gli ECG registrati con un dispositivo di riferimento e interpretati da esperti clinici indipendenti.