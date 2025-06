Il Mac mini non si accende, programma di riparazione Apple in garanzia

Apple ha attivato un programma di assistenza per i Mac mini con chip M2 che presentano problemi di mancata accensione.

In un documento di supporto la multinazionale di Cupertino riferisce che “una piccolissima percentuale di dispositivi Mac mini 2023 con chip M2 potrebbero non accendersi. I dispositivi interessati sono stati prodotti tra il 16 giugno 2024 e il 23 novembre 2024. Se avete un Mac mini che presenta questo problema, è possibile andare su questa pagina, e usare lo strumento per il controllo dei numeri di serie (si trova sull’imballaggio o nella parte inferiore del computer) per verificare se il proprio dispositivo è idoneo a questo programma. Se è idoneo, Apple o un Centro Assistenza Autorizzato Apple lo riparerà gratuitamente.

La riparazione può avvenire in un Centro Assistenza Autorizzato Apple, oppure fissando un appuntamento in un Apple Store o ancora, contattando il supporto Apple per organizzare il servizio Mail-In tramite il centro riparazioni Apple.

Il programma copre i Mac mini idonei per tre anni dalla prima vendita al dettaglio dell’unità.