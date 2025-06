Risorse di sistema sempre sott’occhio con DocX Pro per Mac in offerta a 1 $

DocX Pro è un’app per Mac che consente di visualizzare direttamente nel Dock o nella barra dei menu diverse informazioni utili sul sistema, senza bisogno di aprire altre applicazioni. In questo modo si risparmia tempo e si tiene tutto sotto controllo, in qualsiasi momento. Se vi interessa sappiate che al momento la trovate in super-offerta su BundleHunt.

Tra le funzionalità principali segnaliamo il monitoraggio della velocità di rete in download e upload, l’uso della CPU e la sua temperatura, oltre all’utilizzo della memoria. Non mancano poi dati sullo spazio libero e utilizzato sul disco e dettagli sullo stato della batteria, come la salute e il numero di cicli di carica.

Oltre a questi strumenti di controllo delle risorse hardware, DocX Pro permette di tenere d’occhio anche la data, l’ora con secondi, il giorno della settimana e l’ora mondiale.

Include anche funzioni per consultare il meteo e gestire promemoria con badge rossi, utili per non dimenticare scadenze o appuntamenti.

L’app si adatta all’estetica di macOS permettendo di scegliere temi predefiniti e offre anche la regolazione della frequenza di aggiornamento delle informazioni, oltre a una serie di scorciatoie per un rapido accesso alle varie funzionalità e la possibilità di nascondere l’icona nella barra dei menu, mantenendo così un aspetto pulito e ordinato.

È quindi uno strumento utile sia per chi desidera monitorare costantemente le prestazioni del Mac, sia per chi vuole personalizzare e rendere più funzionale l’ambiente di lavoro.

La promozione

Per usare DocX Pro serve almeno macOS 11 o successivi. Attualmente lo trovate in offerta speciale a 1 $ invece che 3,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per comprare DocX Pro e per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra gli altri trovate: