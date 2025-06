Nei nuovi sistemi operativi Apple più protezione per i minori

Tra le peculiarità di iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 e tvOS 26 – sistemi operativi presentati da Apple in anteprima alla WWDC25 – emergono anche nuove funzioni pensate per i genitori, che permettono di garantire esperienze adatte alle diverse fasce d’età dei bambini e ragazzi già durante la configurazione dei dispositivi.

Apple spiega che questi strumenti sfruttano i controlli parentali già presenti in “Tempo di utilizzo” e sull’App Store. Sono progettati per aiutare i genitori a orientarsi in un contesto digitale complesso, mantenendo privacy e sicurezza al centro.

Account per bambini più semplici da gestire

Da anni Apple offre la possibilità di creare account per bambini associati a un genitore o tutore tramite il gruppo “In famiglia”. Questi account sono obbligatori per i minori di 14 anni e disponibili fino ai 18, per garantire esperienze personalizzate in base all’età.

Con i nuovi sistemi:

la configurazione è stata semplificata ;

; anche se si sceglie di completare la procedura in un secondo momento, vengono attivate impostazioni predefinite adatte ai minori ;

; i genitori possono verificare facilmente l’età associata all’account e procedere alla sua conversione in account per bambini;

all’account e procedere alla sua conversione in account per bambini; accedono così a tutti i controlli parentali Apple, già tarati sull’età del minore.

Condivisione della fascia d’età con le app

I genitori possono decidere di condividere la fascia d’età dei figli con le app installate sui dispositivi, senza rivelare la data di nascita e mantenendo la privacy.

Gli sviluppatori possono richiedere questa informazione tramite l’API Declared Age Range , per offrire contenuti più adatti.

, per offrire contenuti più adatti. I genitori possono scegliere di condividere sempre, mai o decidere di volta in volta , e possono modificare l’impostazione in qualsiasi momento.

, e possono modificare l’impostazione in qualsiasi momento. I bambini non possono modificare queste impostazioni, a meno che i genitori non lo consentano nelle Restrizioni contenuti e privacy.

Classificazioni per età sull’App Store

Apple mostra già l’età consigliata per ogni app sull’App Store, basandosi sulle informazioni fornite dagli sviluppatori.

Le classificazioni sono integrate in tutti i sistemi operativi e funzionano insieme a strumenti come “Tempo di utilizzo” e “Chiedi di acquistare”.

e funzionano insieme a strumenti come “Tempo di utilizzo” e “Chiedi di acquistare”. Entro fine anno, le categorie saranno ampliate a cinque fasce , tre delle quali pensate per gli adolescenti: 14+ , 16+ e 18+ .

, tre delle quali pensate per gli adolescenti: , e . Questo permetterà una migliore valutazione delle app da parte degli utenti e degli sviluppatori.

Comunicazioni più sicure per bambini

Con la funzione Limitazioni comunicazioni, i genitori possono decidere con chi possono comunicare i figli, impostando restrizioni su Telefono, FaceTime, Messaggi e iCloud.

I bambini dovranno inviare una richiesta ai genitori prima di contattare nuovi numeri.

prima di contattare nuovi numeri. I genitori potranno approvare o rifiutare direttamente da Messaggi .

. Le app di terze parti che adotteranno il nuovo framework PermissionKit potranno permettere richieste simili per chat, follow o aggiunta agli amici.

Altre migliorie per le famiglie

Apple ha aggiornato anche:

le pagine prodotto dell’App Store , che ora mostrano se l’app contiene contenuti generati dalla community , messaggistica , pubblicità o controlli per i contenuti in-app ;

, che ora mostrano se l’app contiene , , o ; la funzione “Chiedi di acquistare” , che ora consente ai genitori di fare eccezioni temporanee per scaricare app con classificazione superiore;

, che ora consente ai genitori di per scaricare app con classificazione superiore; Tempo di utilizzo, che permette anche di revocare i permessi dati in precedenza, bloccando nuovamente l’uso dell’app da parte del minore.

Le nuove funzioni saranno disponibili in autunno come aggiornamento gratuito per tutti i dispositivi compatibili con i nuovi sistemi operativi Apple.

Tutte le novità svelate alla WWDC 2025 sono riassunte in questo articolo di Macitynet.