Mac mini con chip M4, minimo storico a 599 euro su Amazon

Mac mini M4

Pubblicità Chi cerca un computer compatto ma con prestazioni di livello può approfittare della promozione attiva su Amazon: il nuovo Mac mini con chip M4 è disponibile al prezzo scontato di 599 euro, contro i 729 euro di listino. Uno sconto del 18% su un prodotto uscito da pochissimo e che rappresenta un prodotto solidissimo e molto ricercato sul mercato. Apple M4: velocità e intelligenza Il cuore del sistema è il SoC Apple M4, basato su architettura a 3nm di nuova generazione. La combinazione CPU/GPU 10-core è pensata per sostenere carichi di lavoro complessi, dal rendering grafico alle applicazioni AI. Il nuovo Neural Engine gestisce fino a 38 trilioni di operazioni al secondo, spingendo l’accelerazione machine learning a nuovi livelli. Design minimal, connessioni complete Il Mac mini resta fedele alla sua filosofia: formato ridotto, silenziosità assoluta e versatilità estrema. Si adatta perfettamente a ogni spazio, sia in studio che a casa, e offre connessioni moderne: due Thunderbolt 4, HDMI, due USB-A, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3. Supporta anche display fino a 6K e mantiene ottime performance anche nella versione con SSD da 256 GB. Prestazioni elevate, costo contenuto L’offerta in corso su Amazon riduce il prezzo a 599 €, rendendo questo Mac mini con chip M4 una delle scelte più convenienti per chi cerca una macchina da scrivania attuale e performante. La differenza rispetto al modello M2 si sente, soprattutto in termini di velocità, reattività e gestione energetica. Un’opzione solida per chi vuole aggiornare il proprio setup con un desktop compatto ma decisamente avanzato. L’offerta attiva su Amazon è disponibile da qui: Mac mini M4 a 599 €

