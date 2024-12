Controllate temperatura, umidità e meteo da ovunque, SwitchBot Meter Pro a 54,99 €

Pubblicità Temperatura interna ed esterna, umidità, previsioni del tempo e controllo da remoto. Che cosa volete di più da una vostra stazione personale di verifica delle condizioni ambientali? Un prezzo eccellente? Allora andate su Amazon dove comprate a 54,99 euro SwitchBot Meter Pro, un dispositivo connesso compatibile Matter. Il Meter Pro è un perfetto gadget per la casa. Sul suo ampio schermo potrete leggere la temperatura, umidità e data. Oltre a questo potrete avere, grazie all’hub incluso, anche le previsioni del tempo e la possibilità di controllare la situazione a casa vostra da ogni parte del mondo. Nella confezione c’è anche un sensore da collocare ovunque lo desideriate (sul balcone, in cortile, in un’altra stanza, in una serra) per avere un secondo punto di monitoraggio. Tutte le funzioni sono semplici da attivare. Il sistema è basato su Wifi e Bluetooth e si configura in pochi passaggi. Essendo compatibile Matter funziona in abbinamento ad una serie di altri dispositivi ed è controllabile anche con i vari assistenti virtuali inclusi i comandi rapidi di Siri. L’applicazione è particolarmente funzionale. Permette di ricevere avvisi remoti se viene superato qualsiasi valore preimpostato, consentendo risposte in tempo reale alle variazioni ambientali. Tre i metodi di notifica: allarmi acustici, avvisi dell’app e avvisi a schermo visivi, in modo da poter monitorare la casa anche quando siete lontani. Può essere appeso a parete oppure collocato su un mobile. Ha un basso consumo energetico con una durata della batteria di 12 mesi e promemoria per la batteria scarica. SwitchBot Meter Pro costerebbe 74,99 € ma grazie ad una offerta Amazon lo pagate 54,99 euro è il prezzo più basso che ha avuto.

