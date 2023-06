Lo speaker Marshall Emberton, iconico e potente al minimo storico: 139€

Il Marshall Emberton, uno speaker compatto e potente frutto dello studio e del lavoro di un marchio che da 60 anni opera nel campo dei diffusori per musica scende al minimo storico: 139€.

Si tratta di un concorrente (privo però, attenzione, del microfono per telefonare) che sfida sul piano dell’aspetto iconico e delle prestazioni importanti protagonisti del settore come ad esempio il Boom 3 di UE. Le caratteristiche del Marshall Emberton sembrano tagliate apposta per lo stesso mercato: offre la certificazione IPX7 che lo rende resistente alle infiltrazioni di liquidi, con possibilità di uscire indenne da immersioni in acqua fino a un metro di profondità per non più di mezz’ora.

Ai dispositivi si collega attraverso la più recente tecnologia Bluetooth 5.0 ma come è ovvio che sia il suo punto forte è la resa sonora. Nonostante le ridotte dimensioni, l’azienda promette un audio ricco, chiaro e potente (fino 87 dB), grazie alla capacità di emettere il suono in più direzioni attraverso i due radiatori full range dinamici da 2 pollici e 10W e i due speaker passivi montati sulle facciate anteriore e posteriore. A gestire il tutto c’è la tecnologia proprietaria True Stereophonic che promette una tridimensionalità del suono e una diffusione a trecentosessanta gradi.

Da notare che con il Marshall Emberton è possibile controllare la riproduzione musicale e il volume direttamente dalla cassa attraverso una manopola. Una soluzione diversa dai più consueti pulsanti meccanici o touch e che rispetta il design caratteristico e retrò degli accessori Marshall.

La cassa è piccola (all’incirca 7 x 16 x 8 centimetri) ma ospita una capace batteria che promette fino a 20 ore di autonomia con una sola carica. Collegando un alimentatore USB-C in 20 minuti si spuntano fino a 5 ore di autonomia (per la ricarica completa servono 3 ore).

Un indicatore LED a 10 tacche consente di conoscere a colpo d’occhio la percentuale di energia residua nella batteria a salti di 10% in 10%.

Il Marhall Emberton costerebbe 169 €. Lo pagate grazie ad uno sconto Amazon solo 139€