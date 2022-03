Mac Studio sarà disponibile su Amazon? 

il nuovissimo Mac Studio si potrà comprare anche su Amazon o farà la fine di Homepod mini e altri modelli top di Apple che sono commercializzati solo su altri canali?

Molti degli utenti professionali acquistano versioni personalizzate dei computer Apple che sono ordinabilii solo su Apple Store e presso la vasta rete degli Apple Premiun reseller. Amazon, pur disponendo di un enorme listino di prodotti e di sconti a volte inarrivabili (si pensi alle offerte su Airpods Pro e Airpods Max) non può offrire tutta la gamma dei computer top Apple sia perché sarebbe difficile gestire le personalizzazioni sia perché probabilmente gli accordi dell’azienda con Apple lasciano uno spazio di crescita alla vendita diretta o al canale dei rivenditori sul territorio che sono più adatti a fornire soluzioni fortemente personalizzate.

Per quanto riguarda Mac Studio che è già prenotabile sull’Apple Store online ci aspettiamo su Amazon un comportamento simili a quanto accade per i recenti MacBook Pro con processore M1 nelle due versioni. Su Amazon sono disponibili le due “pezzature” base degli SSD interni da 512 GB e 1 TB sufficienti per molti utenti base e pure le versioni con M1 Max che fino a ieri rappresentava il top delle prestazioni di Apple Silicon.

Inoltre su Amazon sono disponibili anche i modelli base di Mac Pro che come avrete letto dai dati a confronto di Apple stessa vengono surclassati dai nuovi modelli.

Ci aspettiamo che allo stesso modo Apple renda disponibili su Amazon anche i due modelli base di Mac Studio che rappresentano per prestazioni un ottimo livello visto che partono da 32 GB di memoria per il modello M1 Max e 64 GB di memoria per il modello M1 Ultra.

Il disco da 512 GB di base per il modello Max e 1 TB per il modello M1 ultra non rappresentano un problema visto che l’uso prettamente “stanziale” dei due modelli permette di abbinare dischi Thunderbolt di elevate prestazioni che non compromettono l’espandibilità delle memorie più di tanto: i moderni SSD esterni hanno un rapporto memoria/prestazioni/prezzo sicuramamente più conveniente rispetto a quelli Apple e a meno che non dobbiate gestire 4 flussi 8K video comtemporanei vi potranno essere sufficienti anche non raggiungono le mostruose prestazioni dei dischi interni.

Le possibili varianti dei due modelli che si potrebbero rendere disponibili sono quella da 32 GB RAM con SSD da 1 TB per il modello base con M1 Max che viene venduta a 2.579 € di listino e quella con da 64 GB con SSD da 2 TV per il modello con M1 Ultra che viene venduta a 5.109 € di listino.

Ci aspettiamo quindi a breve, prima di 3 settimane circa, l’arrivo anche su Amazon dei nuovi Mac Studio con le solite condizioni di acquisto in 5 Rate e qualche offerta speciale che farà diventare ancora più speciale l’acquisto dei nuovi potentissimi Mac presentati l’8 Marzo 2021.

Quando sarà disponibile su Amazon troverete il Mac Studio su questa pagina e macitynet ve ne darà conto.