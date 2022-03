Resident Evil: la serie tv su Netflix debutterà il 14 luglio 

Netflix ha annunciato l’arrivo della serie tv live-action “Resident Evil”, il primo adattamento televisivo del videogioco survival horror di Capcom. I fan di Resident Evil dovranno aspettare quest’estate per vedere la serie tv: gli abbonati del gigante dello streaming tv potranno vederlo a partire dal 14 luglio.

Il nuovo show non è da confondere con Resident Evil: Infinite Darkness, un adattamento anime del videogame che è stato presentato in anteprima la scorsa estate.

Protagonista della serie live action sarà Lance Reddick nei panni di Albert Wesker, il capitano di politica che rivelerà di essere un cattivo destinato a distruggere l’umanità. Faranno parte del cast anche Ella Balinska (Charlie’s Angels), Tamara Smart (The Worst Witch, Artemis Fowl), Siena Agudong (No Good Nick), Adeline Rudolph (Chilling Adventures of Sabrina, Riverdale) e Paola Nuñez (Bad Boys for Life).

L’ambientazione sarà a New Racoon City nel futuro – come riporta la rivista specializzata in show business Deadline -, nel 2036, 14 anni dopo che un virus ha trasformato la maggior parte degli abitanti del pianeta in zombie succhiasangue. Jada Wesker, protagonista dello show, scoprirà che suo padre è un genio del male che lavora per la società che sviluppa armi biologiche per gli eserciti di tutto il mondo. Il virus, chiamato T-Virus, è altamente infettivo e trasforma gli umani in zombie assetati di sangue.

Ora non resta che aspettare l’estate 2022 per capire in che modo, come recita la locandina della serie tv, “Evil has evolved”.

