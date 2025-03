MacBook Air M4 offre di più e costa meno nelle prime recensioni

Pubblicità

Con l’introduzione dell’ultimo MacBook Air M4 le prime recensioni dagli USA evidenziano l’aumento delle specifiche tecniche e la contemporanea riduzione di prezzo da parte di Apple. Per i modelli M3 in Italia si partiva da 1.349 euro ma si avevano a disposizione solamente 8GB di memoria unificata: la spesa saliva decisa aumentando la memoria o l’archiviazione SSD.

La nuova generazione M4 parte da 1249 euro, quindi 100 euro meno, ma offre già di serie 16GB, una configurazione idonea per la stragrande maggioranza degli utenti e delle applicazioni. L’incremento delle prestazioni con il passaggio da M3 a M4 è compreso tra il 15% – 30% sul fronte CPU e dal 10% al 20% per GPU e grafica, a seconda delle applicazioni e del numero dei core impiegati.

Come già avveniva per i modelli precedenti tra le note positive vengono sempre indicati l’elevata qualità costruttiva, la tastiera con pulsanti a meccanismo a forbice con buona corsa e resistenza, oltre che la lunga autonomia. Apple dichiara 18 ore, più che sufficienti per due giornate di lavoro lontano dalla presa della corrente.

Piace anche la nuova colorazione Celeste, seppure diversi, incluso ArsTechnica, indicano che la tinta risulta tenue e in alcuni casi somiglia molto al grigio a seconda di come la luce colpisce lo chassis. Invece tra le note che convincono meno alcuni indicano la scarsità di porte di collegamento e la presenza di uno schermo con aggiornamento solo a 60Hz.

Per un confronto completo tra MacBook Air M4 rispetto ai modelli precedenti con M3, M2 e M1 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet: i preordini sono già iniziati, mentre le macchine saranno nei negozi e in consegna a partire dal 12 marzo.

